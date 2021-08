Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google heeft Titan gestroomlijnd, de line-up van hardwarebeveiligingssleutels. Het bedrijf heeft één optie gedumpt en NFC aan alle toetsen toegevoegd.

Vanaf 10 augustus 2021 zijn er twee nieuwe Titan-sleutels beschikbaar:

Een sleutel van $ 30 met een USB-A-connector (en NFC voor verbinding met mobiele apparaten)

Een $ 35 met een USB-C-connector (en NFC voor verbinding met mobiele apparaten)

De belangrijkste verandering is dat de bijgewerkte USB-C-sleutel nu NFC-ondersteuning biedt. Voorheen ondersteunde de USB-C Titan-sleutel van Google, gemaakt in samenwerking met Yubico, de draadloze standaard niet. Nu is het gemakkelijker om te beslissen welke sleutel u moet kopen - omdat dit simpelweg afhangt van uw apparaat en het soort poorten dat het biedt. Heb je een Mac met alleen USB-C-poorten en een telefoon? De sleutel van $ 35 is voor jou.

Google heeft al lang een USB-A-sleutel met NFC verkocht voor $ 25. De nieuwe USB-A-sleutel van $ 30 is in wezen de verbeterde opvolger die wordt geleverd met een USB-C-adapter. Er is ook een oudere sleutel met NFC, Bluetooth en USB. Het werd gelanceerd in 2018 en zal niet langer worden verkocht. Google zei dat het stopt met het Bluetooth-model om zich te concentreren op "gemakkelijkere en breder beschikbare NFC-mogelijkheden".

Hardwarebeveiligingssleutels (ook wel beveiligingssleutels, U2F-sleutels of fysieke beveiligingssleutels genoemd) voegen een extra beveiligingslaag toe aan uw online accounts. Ze zijn gemaakt door verschillende fabrikanten en werken met de meest populaire webbrowsers, evenals honderden apps en online services. Googles kijk op hardwarebeveiligingssleutels is de Titan-reeks. Maar de meeste toetsen zijn gemakkelijk te gebruiken en relatief goedkoop.

U kunt meer leren over hardwarebeveiligingssleutels en hoe ze werken in de uitgebreide gids van Pocket-lint.