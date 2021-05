Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Mensen leren nog steeds van de pandemie van het coronavirus, waaronder dat er geen vervanging is voor samen met iemand in een kamer zijn.

Hoewel apps voor videoconferenties zoals Zoom, Google Meet en Microsoft Teams u proberen te helpen virtueel in contact te komen met degenen van wie u houdt en waarmee u samenwerkt, voelt de ervaring nog steeds vrij beperkt. Dus in een poging om de grenzen van samenwerking op afstand te verleggen, heeft Google Project Starline bedacht.

Vroeg systeem voor videogesprekken dat in 3D wordt weergegeven, geen bril vereist

Google-CEO Sundar Pichai betrad het podium tijdens Google I / O 2021 om aan te kondigen dat zijn bedrijf "enkele jaren geleden" een project heeft gestart dat voortbouwt op verschillende gebieden van de informatica en vertrouwt op op maat gemaakte hardware en zeer gespecialiseerde apparatuur. Het heet Project Starline en het is een vroeg systeem waarmee je in wezen iemand kunt videobellen en deze in hyperrealistische 3D kunt ervaren.

Er zijn drie componenten voor Project Starline:

Cameras en dieptesensoren: gespecialiseerde apparatuur die een persoon vanuit meerdere perspectieven vastlegt

gespecialiseerde apparatuur die een persoon vanuit meerdere perspectieven vastlegt Computerwetenschap gaat vooruit: aangepaste software, inclusief nieuwe compressie- en streamingalgoritmen

aangepaste software, inclusief nieuwe compressie- en streamingalgoritmen Lichtveldweergave: aangepaste hardware die een realistische weergave van iemand in 3D weergeeft

Project Starline maakt in wezen gebruik van cameras met een hoge resolutie en aangepaste dieptesensoren om de vorm en het uiterlijk van een gebruiker vanuit meerdere perspectieven vast te leggen, en dat alles wordt vervolgens door software samengesmolten om een extreem gedetailleerd, realtime 3D-model te creëren. Google zei dat het onderzoek toepast op het gebied van computervisie, machine learning, ruimtelijke audio en realtime compressie. Het effect is het gevoel van een persoon die tegenover u zit.

De resulterende gegevens zijn ook enorm - veel gigabit per seconde.

Om deze 3D-beelden over bestaande netwerken te verzenden, heeft Google nieuwe compressie- en streamingalgoritmen ontwikkeld die de gegevens met een factor meer dan 100 verminderen. Google ontwikkelde ook een lichtvelddisplay dat u de realistische weergave laat zien van iemand die recht voor u zit. jij in drie dimensies.

Terwijl u uw hoofd en lichaam beweegt, kan het systeem van Google de afbeeldingen die u in de lichtveldweergave ziet, aanpassen aan uw perspectief. Het creëert een gevoel van volume en diepte zonder dat je een extra bril of koptelefoon nodig hebt. "Je kunt van nature gebaren praten en oogcontact maken", beschreef CEO Sundar Pichai tijdens I / O 2021. "Het komt zo dicht mogelijk bij het gevoel tegenover iemand te zitten."

Het is momenteel beschikbaar in een paar Google-kantoren

Google zei dat het al duizenden uren heeft besteed aan het testen van Project Starline in zijn eigen kantoren. Hoewel er geen plannen zijn om een product op de markt te brengen voor consumenten, zei het dat er enthousiasme was bij zakelijke partners en dat het van plan is om de toegang tot partners in de gezondheidszorg en de media uit te breiden.

Bekijk Googles blog pos t voor meer details.

Geschreven door Maggie Tillman.