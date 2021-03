Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De moonshot-fabriek van Alphabet werkt naar verluidt aan een nieuw project: een op het oor gedragen apparaat dat "bovenmenselijk gehoor" mogelijk maakt.

X heeft in de loop der jaren een aantal gekke moonshots geprobeerd, waarvan er vele nooit volledig zijn uitgekomen of waar je nog nooit van gehoord hebt. Hoewel een paar, zoals de slimme brillen van Google Glass , zelfrijdende autos van Waymo en Loon-internetballonnen , "afgestudeerde projecten" zijn en veel bekender.

Volgens Business Insider heeft het nieuwste project van X de codenaam Wolverine en is het gericht op de toekomst van het horen, of in ieder geval hoe de stemmen van mensen in een volle kamer te isoleren, waardoor het voor een luisteraar gemakkelijker wordt om zich op één persoon te concentreren wanneer er omgevingslawaai is of gesprekken gebeuren.

Het team heeft al apparaten ontwikkeld met tonnen microfoons die het hele oor bedekken of boven het oor uitsteken. Hoe het klinkt, het zijn in feite allemaal geavanceerde hoortoestellen. Nieuwere versies zijn kleiner, terwijl originele iteraties veel groter zijn, zei Insider.

Het team dat aan het project werkt, bestaat uit meerdere mensen van hoortechnologiebedrijven zoals Starkey Hearing Technologies en Eargo. Ze zijn niet gericht op één apparaat of applicatie; in plaats daarvan werken ze allemaal aan het opbouwen van een succesvol bedrijf dat veel apparaten en modellen biedt.

Geschreven door Maggie Tillman.