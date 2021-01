Zal Google zijn zoekmachine echt uit Australië halen?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google heeft gedreigd zijn dienst uit Australië te halen als er een nieuwe wet wordt aangenomen. De nieuwe wet zou worden ontworpen om mogelijk te eisen dat sociale media en providers zoals Google nieuwsuitzendingen betalen voor toegang tot nieuwscontent via diensten zoals Google News of Apple News.

Nieuwsuitgevers vertrouwen op Google en andere diensten om lezers hun kant op te duwen - Pocket-lint verschilt hier niet van - maar het argument woedt al lang over de hoeveelheid inhoud die Google en anderen mogen reproduceren, aangezien de zoekgigant er een voordeel uit haalt van mensen die ook op hun sites zijn.

Deze zaak zou wel eens een test kunnen zijn voor hoe een vergelijkbare wet zou werken in markten als de VS en Europa. Is het echt mogelijk om de macht van Google tegen te houden?

De Australische regels zouden betekenen dat er officieel bemiddelde onderhandelingen zouden moeten plaatsvinden tussen zoekmachines en nieuwsuitgevers als er geen andere overeenkomst wordt bereikt.

Vandaag vertelde Mel Silva, algemeen directeur van Google Australia, tijdens een hoorzitting in de Senaat dat de code "onwerkbaar" was.

Volgens de BBC zei Silva: "Als deze versie van de code wet zou worden, zouden we geen andere keuze hebben dan Google Search niet langer beschikbaar te maken in Australië."

Dat is een onwaarschijnlijke bedreiging - zelfs als Google een deel van zijn winst zou moeten wegtrekken, zou het vrijwel zeker nog steeds geld kunnen verdienen op de Australische markt. Google zou echter kunnen proberen Australië een voorbeeld te geven als waarschuwing voor andere, meer winstgevende gebieden.

Het is duidelijk dat Google zich zorgen maakt over het mogelijke effect van dergelijke wetgeving op de bedrijfsresultaten, en andere gebieden zouden dit voorbeeld willen volgen als Australië dergelijke wetgeving zou goedkeuren en het zou werken. De EU is bijvoorbeeld geen fan van de dominantie van Google .

De Australische premier Scott Morrison antwoordde dat de dreiging van Google aan dovemansoren gericht zou zijn en zei dat het Australische parlement nog steeds van plan was de wetgeving aan te nemen. "Laat me duidelijk zijn: Australië stelt onze regels op voor dingen die je in Australië kunt doen. Dat gebeurt in ons parlement."

Geschreven door Dan Grabham.