(Pocket-lint) - Samsonite heeft twee rugzakken geïntroduceerd die zijn uitgerust met de Jacquard-technologie van Google, wat betekent dat hun stof je aanraking kan voelen.

De nieuwe rugzakken maken deel uit van het Konnect-I-assortiment en zijn er in twee maten: een standaard voor $ 230 en een slankere voor $ 200. Ze hebben elk zakken en verdelers, en ze werken net als de $ 880 Yves Saint Laurent Cit-E-rugzak die eerder met Jacquard werd gelanceerd. Zodra je de Jacquard-module op de linkerschouderband oplaadt met de meegeleverde micro-USB-kabel, kunnen de rugzakken gebaren herkennen en erop reageren waaraan je acties hebt toegewezen.

De Jacquard-module is verwijderbaar; hij klikt op zijn plaats via pinnen op de schouderband. Het trilt wanneer het is geïnstalleerd en klaar voor gebruik. Vervolgens open je de Jacquard mobiele app voor iOS of Android om je gebaren en acties te programmeren. Bij het starten werkt het met vier gebaren: omhoog poetsen, omlaag poetsen, dubbeltikken en bedekken.

Met een opfrisgebaar kunt u bijvoorbeeld de actie afspelen / pauzeren oproepen of nummers overslaan. Of u kunt poetsen om telefoontjes op te nemen. U kunt ook een gebaar instellen om een speld in Google Maps te laten vallen wanneer u loopt en iets leuks te zien om later te onthouden. U kunt zelfs de LED op de module laten knipperen wanneer u een gebaar gebruikt, wat handig kan zijn voor gebruik s nachts.

Beide Samsonite Konnect-i-rugzakken zijn nu verkrijgbaar via de website van Samsonite in de VS.

Geschreven door Maggie Tillman.