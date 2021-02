Wat is Google Pigweed en wat kan het doen?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er was Android (hoewel Google het niet heeft uitgevonden). Er was Chrome OS. Er komt Google Fuschia . En nu is er Pigweed.

Dat is de naam van Googles nieuwste uitstapje naar de wereld van besturingssystemen, maar net als bij veel andere Google-innovaties is het spectaculair onduidelijk waar het precies voor dient.

Er beginnen echter enkele eerste details te verschijnen, dus we houden deze functie up-to-date.

Wat betreft die nogal vreemde naam, Pigweed dankt zijn naam aan planten die worden beschouwd als onkruid dat "gedijen in verstoorde bodems" volgens American Indian Health . Dat is intrigerend - zou het een besturingssysteem kunnen zijn voor verstorende apparaten?

Varkenskruid is eigenlijk eetbaar - zoals de naam al doet vermoeden, varkens eten het, terwijl de zaden zich op de wind verspreiden. Nogmaals, zou dit kunnen duiden op de potentiële alomtegenwoordigheid van het besturingssysteem?

De naam werd ontdekt door Redditor lgats die naar het handelsmerk Pigweed wees. Hoewel zon, eh, onkruidige term toch niet op de consument gericht zal zijn?

Eén ding is zeker: het is absoluut een besturingssysteem. De handelsmerkaanvraag verwijst naar "computerbesturingssoftware".

Fuschia OS lijkt bedoeld te zijn voor alle soorten apparaten en er is een school van mening dat het een eventuele vervanging is voor Android en Chrome OS. Het lijkt zeker voor ARM-gebaseerde apparaten te zijn in plaats van Intel- of AMD-chips.

Interessanter is dat Pigweed een referentie had in de Fuschia OS-broncode dankzij een scherpzinnige editor. De referentie werd vervolgens gewijzigd in Fuschia ... zouden ze mogelijk hetzelfde kunnen zijn?

Zoals 9to5Mac opmerkt , werkt de ontwikkelaar die de originele code heeft gemaakt in verschillende Google-projecten en het kan dus gewoon een typefout zijn geweest. Desalniettemin markeert het Pigweed op zijn minst als een actief project.

9to5Mac snuffelde ook rond in de Chromium-code van Google om Pigweed-referenties te vinden. Het project was aanwezig omdat het een foutopsporingssysteem heeft waarnaar wordt verwezen - er zijn echter geen verdere details en de foutopsporing is niet openbaar toegankelijk.

We zullen deze functie bijwerken naarmate we de komende weken, maanden en - waarschijnlijk - jaren andere details over Pigweed te weten komen.

Geschreven door Dan Grabham.