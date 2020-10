Een visuele geschiedenis van decennia van ruimteverkenning met NASA

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Om 60 jaar NASA te vieren, heeft het Google Arts & Culture Lab in 2019 een enorm visueel archief gemaakt . Een verzameling van enkele van de beste afbeeldingen die door NASA zijn gemaakt om te verkennen en ervan te genieten.

Met behulp van de openbare API van NASA heeft Google zijn machine learning aan het werk gezet door een enorme verzameling historische fotos te verkennen die teruggaan tot 1915. Dit archief bevat 127.000 afbeeldingen die zijn geanalyseerd en gecategoriseerd zodat we er doorheen kunnen reizen.

We hebben een selectie van onze favorieten samengesteld om uw eetlust op te wekken.

Het blauwe marmer

Het beeld van onze planeet is gemaakt in 2014. Het is gemaakt met behulp van de Visible Infrared Imaging Radiometer Suite op de Suomi NPP-satelliet en toont een composiet van verschillende afbeeldingen die gecombineerd zijn om een compleet beeld te geven.

De samengestelde afbeelding van het oostelijk halfrond toont onze planeet met een prachtige blauwe tint. Het lijkt meer op een knikker dan op een huis. De time-lapse-videoweergave van deze afbeelding is ook redelijk fantastisch.

Mercurius toont zijn kleuren

Op het eerste gezicht lijkt dit gewoon een andere foto van de maan, maar het is eigenlijk een foto van Mercurius. Deze foto is gemaakt in 2008 en toont ongelooflijke details van het oppervlak van Mercurius, een planeet die maar liefst 48 miljoen mijl van onze thuiswereld verwijderd is.

Zie meer van Mercurius in het Visual Universe van NASA .

Wolken van Atlantis

Een ongelooflijk uitzicht op de Space Shuttle Atlantis die in 2009 vanaf het Kennedy Space Center in Florida lanceerde. Atlantis is een van de grootste vrachtschepen en deze lancering stuurde de shuttle naar de hemel om het internationale ruimtestation te bevoorraden en Nicole Stott na twee maanden terug te brengen naar de aarde. aan boord van het station.

Bekijk meer afbeeldingen van Atlantis in het Visual Universe van NASA .

Een laatste poging

In 2011 vertrok de Space Shuttle Endeavour voor zijn laatste ruimtevlucht vanuit het Kennedy Space Center van NASA.

De Endeavour had in die tijd behoorlijk wat actie meegemaakt - waaronder 25 verschillende missies met in totaal 173 verschillende bemanningsleden. Het had 296 dagen in de ruimte doorgebracht en meer dan 160 miljoen mijl afgelegd.

Bekijk meer afbeeldingen van de Space Shuttle Endeavour in NASAs Visual Universe .

Een marmeren blik op Pluto

NASAs New Horizons-ruimtevaartuig legde in 2015 verbeterde kleurenfotos van Pluto vast terwijl het de planeet passeerde. Ondertussen observeerde het Chandra X-ray Observatory interessante röntgenactiviteit vanuit de omgeving van de planeet. Deze röntgenstralen leken veel meer te zijn dan een koude, rotsachtige wereld zou moeten kunnen uitstoten, wat tot enige discussie leidde.

Bekijk meer afbeeldingen van Pluto in het Visual Universe van NASA .

Een maan met uitzicht

In 2011 werd een volle maan gefotografeerd door de bemanning van het internationale ruimtestation ISS met de horizon van de aarde en de zwartheid van de omringende ruimte ook zichtbaar.

Ruimtevaartuig bij nadering

Deze weergave toont het ruimtevaartuig Sojoez TMA-7 dat het internationale ruimtestation nadert. Een schitterend uitzicht op de aarde en de uitgestrektheid van de ruimte zorgen voor een vrij spectaculaire achtergrond.

Een schitterende lichtshow

Een spectaculair uitzicht op de Aurora Borealis die in 2017 over Canada werd genomen. Dit prachtige beeld van het lichtverschijnsel is slechts een van de ongelooflijke bezienswaardigheden van onze wereld die regelmatig worden opgemerkt door de bewoners van het internationale ruimtestation ISS.

Moederschip

Het zijn niet alleen raketten die NASA gebruikt om de ruimte in te komen. Een ander regelmatig vervoermiddel is het Moederschip . In de afgelopen decennia zijn verschillende B-52-bommenwerpers omgebouwd om kleine ruimtevaartuigen te vervoeren voor luchtlanceringen.

Deze kolossale grote vaartuigen zijn betrokken geweest bij de lancering van enkele van de meest geavanceerde ruimtevaartvoertuigen van NASA. Het feit dat deze bommenwerpers zoveel gewicht (70.000 lbs) kunnen dragen, maakt ze het perfecte transportvoertuig voor andere vaartuigen. De omgebouwde vliegtuigen zitten ook vol met massas bewakingsapparatuur om beide voertuigen in de gaten te houden terwijl ze hoog de lucht in klimmen.

Deze afbeelding toont een moederschip met NASAs experimentele onbemande hypersonische vliegtuig, de X-43, netjes onder zijn vleugel genesteld. Makkelijk te missen op het eerste gezicht, maar ontzettend indrukwekkend als je het eenmaal ziet.

Bekijk meer afbeeldingen van Mothership bij NASAs Visual Universe .

Luchtfoto in actie

Een veel indrukwekkender beeld van Mothership in actie toont het X-38-prototype dat wegvalt van zijn lanceermast op de vleugel. De X-38 is een retourvoertuig voor de bemanning dat is ontworpen voor het internationale ruimtestation ISS en dit soort testvluchten zorgt ervoor dat het vaartuig veilig en klaar is voor zijn werk.

Bekijk meer afbeeldingen van Mothership bij NASAs Visual Universe .

Mars Rovers

Welke galerij met afbeeldingen van NASA zou compleet zijn zonder uitzicht op de Mars Rovers? Dit is een bijna identieke kopie van de NASA Curiosity-rover die momenteel op Mars staat. Die kleine bot landde in 2012 op Mars met als enige missie het bepalen van de bewoonbaarheid van de planeet.

Bekijk meer afbeeldingen van Rovers in NASAs Visual Universe .

Een merkwaardige selfie

Na een paar jaar op Mars gebruikte NASAs Curiosity-rover zijn cameras om verschillende selfies te maken. Deze lieten niet alleen een momentopname zien van de landschappen van Mars, maar ook van de toestand van de bot tijdens zijn reizen over het oppervlak van de planeet.

We zijn altijd onder de indruk om de fotos van Curiosity te zien, niet alleen omdat dit beelden van een andere planeet zijn, maar ook omdat het al bijna een decennium op die planeet is.

Bekijk meer afbeeldingen van Rovers in NASAs Visual Universe .

Een multinationale ruimte-inspanning

Deze ongelooflijke foto laat zien hoe internationaal het internationale ruimtestation kan zijn. Het toont een weergave van het derde bevoorradingsschip van Japan, de H-II Transfer Vehicle-3, dat in 2012 aan het station was bevestigd.

De arendsogen onder jullie kunnen ook opmerken dat de arm die aan dat schip is bevestigd Canadees is. Het is geweldig om de inspanningen te zien van mensen over de hele wereld om deze wetenschappelijke avonturen te ondersteunen, om nog maar te zwijgen van het fantastische uitzicht op ons blauw / groene huis.

Niet je gebruikelijke meeliften

Deze ongelooflijke foto uit 1979 toont de spaceshuttle orbiter Columbia die een ritje maakt op de rug van een Boeing 747-vliegtuig terwijl hij een reis van 2.400 mijl maakt vanuit Californië.

Deze spaceshuttle zou twee jaar later worden gelanceerd voor zijn eerste ruimtevlucht en daarna nog 27 missies, verspreid over 22 jaar. Helaas kwam er in 2003 op tragische wijze een einde aan toen de shuttle uiteenviel tijdens de terugkeer waarbij alle bemanningsleden omkwamen.

Bekijk meer afbeeldingen van de Space Shuttle Columbia in het Visual Universe van NASA .

Zwevend door de wolken

Een vrij geweldige foto uit 2002 toont de Space Shuttle Orbiter Columbia die door de wolken opstijgt op zijn missie om de Hubble Space Telescope te onderhouden en te upgraden. Dit was het 27e gevecht van de Orbiter en de 108e officiële vlucht van het Space Shuttle-programma van NASA.

Bekijk meer afbeeldingen van de Space Shuttle Columbia in het Visual Universe van NASA .

Touchdown

Een andere fantastische opname van de Columbia die in 1981 werd gemaakt, toont de shuttle die landt op het droge Rogers-meer op Edwards Air Force Base in Zuid-Californië. Dit uitzicht is op zich best bijzonder, maar het is ook de eerste NASA-vlucht die eindigt met een landing op wielen. Het vertegenwoordigt ook een verandering in de toekomst van ruimtevluchten.

Bekijk meer afbeeldingen van de Space Shuttle Columbia in het Visual Universe van NASA .

Docking bezig

Deze afbeelding uit 2010 toont een onbemand bevoorradingsvoertuig dat het internationale ruimtestation nadert. Het brengt voedsel, zuurstof, drijfgas en voorraden voor de bemanning met zich mee.

Het uitzicht van het naderende vaartuig is indrukwekkend, evenals het hele proces dat erbij komt kijken.

Bekijk meer afbeeldingen van bevoorradingsmissies op NASAs Visual Universe .

Shuttle bevoorraadt

Deze opname toont de spaceshuttle Atlantis in 2010 tijdens een bevoorradingsmissie. De shuttle en het team waren betrokken bij de toevoeging van een nieuwe stationmodule aan het internationale ruimtestation ISS, het vervangen van de batterijen en de bevoorrading van de buitenpost in een baan om de aarde.

Bekijk meer afbeeldingen van bevoorradingsmissies op NASAs Visual Universe .

Buzz Aldrin op de maan

Deze klassiek iconische afbeelding toont astronaut Edwin E. Aldrin Jr. (ook bekend als Buzz) tijdens de extravehicular activiteit van Apollo 11 op de maan. De weergave hier toont alle wetenschappelijke experimentapparatuur met het Passive Seismic Experiment Package en de Laser Ranging Retro-Reflector zichtbaar in het frame.

Deze foto is gemaakt door astronaut Neil A. Armstrong, die een camera op het maanoppervlak van 70 mm gebruikte om de ongelooflijke scène vast te leggen. Ondertussen bleef astronaut Michael Collins bij de Command and Service Modules in een baan om de maan.

Bekijk meer afbeeldingen van de Lunar Module op NASAs Visual Universe .

Een achtergrond van duisternis

Deze opname uit 2007 toont de Space Shuttle Endeavour aangemeerd met het International Space Station tegen een achtergrond van de duisternis van de ruimte en de horizon van onze aarde.

Bekijk meer afbeeldingen van de ruimte in het Visual Universe van NASA .

Een nachtelijk zicht op de aarde vanuit ISS

Dit fantastische uitzicht op ons huis s nachts werd gemaakt door de bemanning van Expeditie 43 aan boord van het International Space Station in 2015. Een van de vele geweldige beelden van onze wereld die vanuit de ruimte werd geknapt.

Bekijk meer afbeeldingen van de ruimte in het Visual Universe van NASA .

Het noorderlicht van bovenaf

In 2016 legde de bemanning van het internationale ruimtestation dit beeld van het noorderlicht (Aurora Borealis) van bovenaf vast. Een vrij spectaculair beeld van een toch al ongelooflijke lichtshow.

Bekijk meer afbeeldingen van de ruimte in het Visual Universe van NASA .

Een weergave van de aarde vanaf 6,3 miljoen mijl

In 1992 nam het Galileo-ruimtevaartuig deze foto van de aarde en de maan op ongeveer 6,3 miljoen mijl afstand. Beiden zijn blijkbaar in duisternis gehuld, maar de maan reflecteert veel minder licht dan onze thuisplaneet. Een ongelooflijk uitzicht waardoor het lijkt alsof we op een knikker leven.

Een visie op zonnevlammen

In 2015 zond de zon een zonnevlam op middelhoog niveau uit die werd gedetecteerd door NASAs Solar Dynamics Observatory, die dit beeld van het moment vastlegde.

Dit soort fakkels vertegenwoordigen enorme uitbarstingen van straling waartegen onze atmosfeer ons beschermt. Maar ze onderbreken communicatiesignalen.

Bekijk meer afbeeldingen van de zon in het Visual Universe van NASA .

Mercurius - De snelste planeet

Deze kleurrijke weergave van Mercurius is gemaakt door NASA met behulp van afbeeldingen die zijn gemaakt door het MESSENGER-ruimtevaartuig . De MESSENGER-missie (MErcury Surface, Space ENvironment, GEochemistry and Ranging), gelanceerd in 2004, met als doel Mercurius dieper dan voorheen te bestuderen.

Dit is natuurlijk niet hoe de planeet eruit zou zien voor het menselijk oog, maar vertegenwoordigt in plaats daarvan een verbetering van de chemicaliën, mineralen en fysieke verschillen van het oppervlak van de planeet.

De geheimen van Mercurius ontmaskeren

NASAs MESSENGER-ruimtevaartuig bevat een aantal krachtige technologie die is ontworpen om de verre planeet te helpen verkennen. Dit omvat de instrumenten Mercury Atmosphere en Surface Composition Spectrometer. Deze zijn ontworpen om spectrale oppervlaktemetingen en analyses van de minerale en oppervlaktematerialen van de planeet uit te voeren. Deze metingen worden gevisualiseerd door de MASCS-gegevens te overlappen met mozaïeken gemaakt door het Mercury Dual Imaging System om deze weergave te creëren. Niet alleen een kleurrijk beeld van een andere planeet, maar ook een vol visuele gegevens.

Het MESSENGER-ruimtevaartuig is in 2015 daadwerkelijk op het oppervlak neergestort , maar niet voordat het op deze manier waardevolle gegevens verzamelde.

Jupiter afgrond

NASAs Juno Spacecraft is een sonde die in een baan rond Jupiter draait en gegevens verzamelt over de gigantische planeet. Dit is zon afbeelding die door de sonde is vastgelegd. Het toont "een gebied binnen een Jupiter-straalstroom met een vortex met een intens donker centrum."

Dit werd gemaakt tijdens de 20e rondvlucht van de planeet en is onmiskenbaar een ongelooflijk gezicht.

Het prachtige marmer

Nog een foto van Jupiter, opnieuw vastgelegd door het Juno-ruimtevaartuig terwijl het een korte vlucht maakte. Wervelende helderwitte wolken zijn te zien die ronddraaien en een beeld schetsen van een boze atmosfeer.

SpaceX bevoorrading

De verkenning van de ruimte vereist veel bevoorradings- en onderhoudswerk. Deze eenvoudige weergave toont een raket die opstijgt om precies dat te doen - voorraden en uitrusting naar het internationale ruimtestation ISS brengen.

"Een SpaceX Falcon 9-raket stijgt op vanaf Space Launch Complex 40 op Cape Canaveral Air Force Station in Florida om 16.30 uur EDT, met het SpaceX Dragon-bevoorradingsruimtevaartuig. Op zijn 14e commerciële bevoorradingsmissie voor NASA zal Dragon voorraden leveren, apparatuur en nieuwe wetenschappelijke experimenten voor technologisch onderzoek naar het ruimtestation. "

Bekijk meer SpaceX-afbeeldingen op NASAs Visual Universe .

Onderzoek op grote hoogte

NASAs onderzoek wordt niet uitsluitend in de ruimte uitgevoerd. Soms worden ook onderzoeksvluchten op grote hoogte gebruikt. Deze foto legt zon missie vast met de maan perfect omkaderd op de achtergrond.

"De Perseus A, een op afstand bestuurd onderzoeksvliegtuig op grote hoogte, wordt hier in augustus 1994 tegen de maan en de lucht gekaderd gezien tijdens een onderzoeksmissie in het Dryden Flight Research Center, Edwards, Californië."

Een piloot-selfie

Astronauten moeten uiteraard veel trainingen en testvluchten doen als onderdeel van hun rol. Deze foto is gemaakt tijdens een dergelijke missie.

"Aan het einde van de Terminal Countdown Demonstration Test-activiteiten, keert de STS-107-bemanning terug naar Houston. In de cockpit van de T-38 straaltrainer zit piloot William" Willie "McCool. In zijn helm wordt nog een T-38 met andere bemanning weerspiegeld. leden. De lancering van missie STS-107 is gepland voor 16 januari 2003, tussen 10.00 en 14.00 uur EST aan boord van Space Shuttle Columbia. Een missie gewijd aan onderzoek, STS-107 zal meer dan 80 experimenten omvatten die de aarde en ruimtewetenschap, geavanceerde technologieontwikkeling en gezondheid en veiligheid van astronauten. "

Een reis is voorbij

Deze afbeelding toont het moment waarop de spaceshuttle Endeavour landde op de Edwards Air Force-basis na een 16-daagse missie waarbij de shuttle 6,6 miljoen mijl aflegde. De foto is gemaakt in 2008 en was de 27e vlucht naar het internationale ruimtestation ISS met essentiële benodigdheden en uitrusting.

Deze zelfde missie omvatte ook vier ruimtewandelingen voor astronauten en inspanningen om het ISS voor te bereiden op langetermijnmissies voor zes bemanningsleden.

Een aangemeerd streven

Nog een shot van Endeavour, dit keer uit 2002. Deze foto toont de spaceshuttle die is aangemeerd met de paringsadapter onder druk (PMA-2) aan het vooreinde van het Destiny Laboratory op het International Space Station.

De bemanning was hier betrokken bij de levering en installatie van het Mobile Remote Servicer Base System (MBS), een belangrijk hulpmiddel voor het onderhoud van het ISS.

Communicatiesystemen

Deze afbeelding toont de Tracking and Data Relay Satellite-E, een satelliet die in 1991 in een stationaire baan om de aarde werd gebracht om een bijna ononderbroken communicatie tussen de aarde en ronddraaiende shuttles en meer mogelijk te maken. Iets wat in de jaren daarvoor erg ontbrak.

Twee zonnen

Deze afbeelding is eigenlijk het concept van een kunstenaar en toont een verre planeet waar twee zonnen ondergaan in plaats van slechts één. De uitzichten hier moeten ongelooflijk zijn.

"De planeet, genaamd Kepler-16b, is de meest Tatooine-achtige planeet die tot nu toe in onze melkweg is gevonden ..."

Spaceshuttle Atlantis

In 2010 werd de Space Shuttle Atlantis gefotografeerd door de bemanning van het ISS tijdens een dokoperatie. Deze geweldige foto was het resultaat.

Significante zonnevlammen

Deze afbeelding uit 2014 is gemaakt door NASAs Solar Dynamics Observatory. Het toont significante zonnevlammen van de zon. Zonnevlammen zouden resulteren in krachtige uitbarstingen van straling. Gelukkig kan die straling onze atmosfeer niet passeren, maar als dat wel zou gebeuren, zou dat problemen opleveren. Sommige van dit soort fakkels zijn echter voldoende om GPS- en andere satellietsignalen te verstoren.

Herstel praktijk

In 1966, in de lauwe wateren van de Atlantische Oceaan, nemen kikvorsmannen deel aan een hersteloefening als oefening voor het herstellen van commandomodules die zijn teruggekeerd naar de aarde. Deze mannen waren verantwoordelijk voor het bevestigen van die module aan en het helpen hijsen op een bergingsschip. Dit is het soort scène waar terugkerende astronauten bij betrokken zouden kunnen zijn.

Geschreven door Adrian Willings.