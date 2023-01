Garmin Dash Cam Live bevat LTE voor altijd verbonden opnames.

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Dashcams kunnen geweldig zijn als je een aanrijding hebt, maar de Garmin Dash Cam Live gaat verder door 24/7 op te nemen wat er gebeurt en dat op te slaan in de cloud.

Dashcams zijn van oudsher handig als je een ongeluk hebt en moet weten wie de schuld krijgt, maar ze zijn normaal gesproken alleen goed als je daadwerkelijk onderweg bent. Dat is waar de Garmin Dash Cam Live anders is dankzij zijn always-on LTE-verbinding. Eenmaal ingesteld, kunnen bestuurders hun voertuig in de gaten houden, zelfs als ze niet achter het stuur zitten.

De camera zelf ondersteunt 1440p opnames en heeft een gezichtsveld van 140 graden, zodat u altijd goed kunt zien wat er gebeurt. Garmin Clarity HDR moet er ook voor zorgen dat autobezitters kunnen zien wat er gebeurt, of het nu op de helderste dag is of in de donkerste nacht.

Garmin zegt dat opgeslagen videoclips automatisch 24 uur online worden opgeslagen en toegankelijk zijn via de Garmin Drive smartphone app. De camera staat ook altijd aan, dus je mist nooit iets.

De nogal indrukwekkende Dash Cam Live is nu verkrijgbaar in de Verenigde Staten en heeft een adviesprijs van 399,99 dollar. U zult een actief LTE-abonnement nodig hebben om gebruik te maken van die altijd-aan en opnamefunctionaliteit, echter, dus houd dat in gedachten wanneer de kosten van dit ding uit. Plannen beginnen bij 9,99 dollar per maand, maar u hebt het geavanceerde LTE-abonnement van 19,99 dollar nodig als u 30 dagen wilt vasthouden.

Geschreven door Oliver Haslam.