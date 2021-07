Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Garmin heeft de komst aangekondigd van de Approach R10-lanceermonitor, een apparaat dat gedetailleerde swingstatistieken, balvluchtinformatie en een complete golfsimulatorervaring kan leveren.

De nieuwe lanceermonitor verschilt enigszins van de andere monitor van het bedrijf, de Approach G80, die fungeert als een GPS-apparaat met geïntegreerde club- en balvolgstatistieken. In plaats daarvan combineert de Approach R10 alle functies van een lanceermonitor en een volledige cursussimulator.

• Beste golfgadgets: alle toptechnologie om je spel te verbeteren

Dit maakt de Approach R10 meer een speciaal alternatief voor de professionele (maar astronomisch geprijsde) monitoren van Foresight, Trackman en Flightscope, in plaats van een GPS-apparaat te zijn dat op de tas wordt geklikt en ook kan worden gebruikt als een lanceermonitor.

Het statiefontwerp betekent dat hij net zo draagbaar is als de Approach G80, en gratis kan worden opgesteld in uw achtertuin, binnen of op het strand, met veel geavanceerde statistieken die aan gebruikers worden aangeboden.

Wanneer in gebruik, stellen spelers de Approach R10 achter zich op een rij, met een hele reeks statistieken die bij elke swing worden geregistreerd - clubhoofdsnelheid, gezichtshoek, padhoek, aanvalshoek, balsnelheid, lanceerhoek, lanceerrichting, spin-as, spin snelheid, apex-hoogte, smash-factor, carry-afstand, totale afstand en afwijkingsafstand maken allemaal deel uit van het pakket.

Net als de bekende, dure alternatieven voor deze technologie, kunnen gebruikers ook virtuele rondes spelen, met 42.000 banen die beschikbaar zijn via de Garmin Golf-app en Approach R10. Automatisch opgenomen video is ook beschikbaar, waarbij de app statistieken van elke opname over de top kan leggen.

Met een batterijduur van 10 uur kan de Approach R10 zelfs de meest rigoureuze oefensessie of virtuele ronde comfortabel overleven - tenzij je, zoals wij, regelmatig vast komt te zitten op het strand of de waterhindernissen niet kunt weerstaan .

Garmin UK en Garmin US geven beide aan dat het apparaat binnen 5-8 weken beschikbaar zal zijn, met een prijskaartje van £ 529,99 / $ 599,99.

We zullen binnenkort beide lanceringsmonitoren van Garmin testen, dus houd onze volledige uitspraken in de gaten.

squirrel_widget_5718288