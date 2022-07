Meta Ray-Ban Stories krijgen nieuwe WhatsApp-functies

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Meta heeft aangekondigd dat zijn Ray-Ban Stories slimme bril nieuwe handsfree functies krijgt.

Met de nieuwste update kunnen gebruikers zowel naar WhatsApp-berichten luisteren als bellen via WhatsApp.

Het werkt, zoals je misschien verwacht, op een vergelijkbare manier als andere spraakassistenten.

Je zegt iets als "Hey Facebook, stuur een bericht naar X" of "Hey Facebook, bel X" om de nieuwe functies te activeren.

Als je een nieuw WhatsApp-bericht krijgt, zegt de bril "Nieuw bericht op WhatsApp van X: Is dit een goed moment om te praten?"

In een komende update zal Meta de mogelijkheid toevoegen om te antwoorden op WhatsApp-berichten door te zeggen "Hey Facebook, reply..." zodra het inkomende bericht aan je is voorgelezen.

Natuurlijk ben je bij alle WhatsApp-communicatie beschermd met end-to-end encryptie, en dat is ook het geval bij het gebruik van de handsfree-functies.

Meta zegt dat spraakopdrachten met betrekking tot WhatsApp-gesprekken en -berichten en de bijbehorende transcripties nooit op haar servers worden opgeslagen.

De functie zal later in het jaar ook worden uitgerold naar Italiaans- en Franstalige gebruikers.

Als je mee wilt doen aan de hightech-brillenwagon, de Ray-Ban Stories beginnen bij 299 dollar / 299 pond en zijn verkrijgbaar met glazen op sterkte.

Geschreven door Luke Baker.