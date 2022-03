Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - In 2021 onthulde Meta dat het samenwerkte met Ray-Ban om een aantal slimme brillen te maken. Deze bril, genaamd Ray-Ban Stories, was aanvankelijk alleen verkrijgbaar in de Verenigde Staten, Australië, Canada, Ierland, Italië en het Verenigd Koninkrijk.

De stijlvolle slimme brillen waren echter duidelijk populair, aangezien het bedrijf nu heeft aangekondigd dat het Ray-Ban Stories naar meer landen binnen Europa brengt, waaronder Spanje, Oostenrijk, België en Frankrijk. Frankrijk moet wachten tot 14 april, maar de andere regio's kunnen Ray-Ban Stories nu direct online en via geselecteerde winkels kopen.

Als je het nog niet weet, zijn Ray-Ban Stories ontworpen om je te helpen de wereld om je heen vast te leggen en tegelijkertijd "aanwezig" te blijven terwijl je je telefoon in je zak houdt.

Deze slimme bril bevat dubbele geïntegreerde 5MP-camera's en een audioarray met drie microfoons, zodat u handsfree foto's en video's kunt maken en kunt bellen en gebeld kunt worden. Volgens Meta gebruiken mensen Ray-Ban Stories voor allerlei soorten dingen, waaronder parachutespringen, het vastleggen van fragmenten van muziekfestivals en het delen van hun reizen.

Nu maakt het bedrijf de bril niet alleen voor meer mensen beschikbaar, maar verbetert het ook de functies.

Om te beginnen kun je nu meer video opnemen. Voorheen waren Ray-Ban Stories beperkt tot het opnemen van 30 seconden aan beeldmateriaal. In april zegt Meta dat je twee keer zo lang (60 seconden) kunt opnemen door de instellingen in de Facebook View-app aan te passen.

Tegelijkertijd zullen updates ervoor zorgen dat gebruikers ook spraakopdrachten in het Frans en Italiaans kunnen gebruiken.

De uitrol van april biedt ook de mogelijkheid van meer kleurencombinaties. Je hebt dus meer om uit te kiezen. Deze omvatten Round Shiny Black met grijze overgangen, Round Shiny Black met bruine overgangen, Wayfarer Matte Black met grijze overgangen en Wayfarer Shiny Black met bruine overgangen. Dit brengt het totaal op 28 variaties om uit te kiezen.

Geschreven door Adrian Willings.