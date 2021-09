Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Facebook heeft vandaag een nieuwe reeks Portal- smartscreen-apparaten geïntroduceerd en voor het eerst verkoopt het bedrijf een volledig draadloze batterijgevoede optie, zodat je het 10-inch scherm kunt pakken en het overal kunt gebruiken waar je maar wilt - net zoals een tablet.

Terwijl in 2021 de behoefte aan een op zichzelf staand slim scherm dat niet zoveel meer functioneert dan een mooie video-oproepeenheid misschien verouderd lijkt , ziet het bedrijf duidelijk een weg naar de markt met het apparaat voor degenen die liever hun laptop houden of iPad los van hun virtuele conferenties.

De twee nieuwe producten die vandaag worden geïntroduceerd en beschikbaar zijn voor pre-order, zijn de Portal Go en de Portal+, die respectievelijk in 10-inch en 14-inch schermformaten worden geleverd. Momenteel komen de schattingen van de levensduur van de batterij op de Portal Go binnen op ongeveer vijf uur gebruik.

Facebooks nieuwe draagbare Portal Go

Zoals de naam al aangeeft, is alleen de Portal Go uitgerust met een batterij, dus voor de grotere Portal+ moet u het apparaat op één locatie in uw huis of werkruimte vastzetten.

In lijn met eerdere portals die door het bedrijf werden aangeboden, hebben alle eenheden een fysieke hoes die de ultrabrede 12-megapixelcamera maskeert om eventuele (terechte) slepende privacyproblemen weg te nemen.

Natuurlijk, met al deze slimme schermen van Facebook, is een strakke integratie met Messenger en WhatsApp hier de killer-functie. Als je echter meer van Zoom houdt, houd er dan rekening mee dat de grotere Portal+ tot 25 mensen tegelijk op het scherm kan ondersteunen, wat fijn zou zijn als grote dagelijkse kantoorvergaderingen een normaal onderdeel van je routine zijn.

De Portal Go wordt op 19 oktober in de Verenigde Staten gelanceerd voor $ 199, terwijl de Portal + op dezelfde dag wordt verzonden voor $ 349.