Facebook en Ray-Ban hebben een aankondiging voor 9 september

(Pocket-lint) - Facebook en Ray-Ban zijn iets aan het verzinnen - lang nadat ze hadden aangekondigd samen te werken aan een slimme bril. Nu heeft Ray-Ban bevestigd dat het op 9 september iets te melden heeft.

De plagerij is nogal raadselachtig, maar de activiteit van Facebook in de afgelopen paar maanden kan de leemten voor ons behoorlijk opvullen, met name het feit dat Mark Zuckerberg en Andrew Bosworth point-of-view-videos hebben geüpload van hun buitenleven in de afgelopen weken.

Deze suggereren vrij concreet dat Facebook en Ray-Ban een soort slimme bril hebben om te debuteren, en je zou aannemen dat ze de vorm hebben van enkele van Ray-Bans beroemde monturen, zodat de samenwerking überhaupt veel waarde heeft.

Op basis van wat Facebook de afgelopen jaren tegen investeerders heeft gezegd, is er bijna geen kans dat dit augmented reality-brillen zijn - dat technologie nog te ver verwijderd is van commercieel levensvatbaar. Uit de teaservideos zouden we echter zeggen dat het veilig is om aan te nemen dat ze de mogelijkheid hebben om video op te nemen.

Het goede nieuws is dat we niet lang hoeven te wachten om erachter te komen, met de onthullingsdatum op handen en Ray-Ban waardoor het klinkt alsof het een echte releasedatum zal zijn in plaats van alleen een onthulling. Dat moet duidelijk maken hoe ambitieus Facebook is met dit nieuwe project.

Voor nu kun je je aanmelden op de Ray-Ban-website om meer te weten te komen zodra alles morgen duidelijk is, dus zorg ervoor dat je dat doet als je in het bijzonder geïnteresseerd bent.