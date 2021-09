Facebook en Ray-Ban introduceren nieuwe slimme bril - Stories

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Slimme brillen zijn niet per se een nieuw concept, maar ondanks de inspanningen van Snapchat met Spectacles is niemand er tot nu toe echt in geslaagd om er een mainstream succes van te maken. Facebook hoopt dat deuntje echter te veranderen met de eerste grote vruchten van zijn samenwerking met Ray-Ban.

Ray-Ban Stories is het resultaat, een nieuwe lijn zonnebrillen met twee 5MP-cameras, luidsprekers en microfoons voor oproepen, en aanraakbedieningen waarmee u uw standpunt kunt opnemen wanneer u maar wilt in stilstaande beelden en video, klaar om te delen, hoe u maar wilt Leuk vinden.

We wisten dat deze samenwerking eraan zat te komen, en we weten dat Facebook het einddoel ziet als een volledige augmented reality-bril, maar voor nu zijn ze meer als verbeterde versies van Snapchats hardware, met de allerbelangrijkste opschepperij dat ze frames en ontwerpen gebruiken die zijn al wereldberoemd en populair.

Als we de standaard Wayfarer als voorbeeld nemen, weegt de Stories-versie slechts 5 gram meer en is hij iets dikker, maar ziet er verder bijna hetzelfde uit als een standaard paar zonnebrillen. De dubbele cameras zijn opvallend en de LED die oplicht om te laten zien dat je iets vastlegt, doet dat ook als hij aan staat, maar ze zijn echt behoorlijk subtiel.

De andere frames die in eerste instantie worden aangeboden zijn Round en Meteor, en in alle gevallen zijn ze verkrijgbaar met donkere lenzen, gepolariseerde, variabele en receptopties, dus als je deze voor constant gebruik wilt, staat dat op de kaart. Dat gezegd hebbende, vroegen we of ze waterdicht zijn en Ray-Ban bevestigde dat je ze niet wilt laten spetteren, dus misschien zijn ze niet ideaal voor alle omstandigheden.

Je kunt fotos en videos maken met een lengte van maximaal 30 seconden, die naar een nieuwe Facebook-weergave gaan die je kunt bekijken en delen op je smartphone, dus er is hier geen automatisch delen, wat Facebook graag benadrukte is een op privacy gebaseerde beslissing .

De meegeleverde oplaadcassette kan de bril weer vullen en heeft genoeg sap om dit drie keer te doen voordat hij zijn eigen power-up nodig heeft, en het ziet er allemaal uit als een redelijk gelikt pakket. Of het bestand is tegen langdurig gebruik, zullen we binnenkort ook kunnen bevestigen - we testen nu een paar ter beoordeling.

Ray-Ban Stories beginnen vanaf $ 299 en kunnen nu rechtstreeks bij Ray-Ban worden besteld, dus bekijk ze als je nieuwsgierigheid is gewekt.