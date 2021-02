Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Facebook heeft een nieuw wake-word geïntroduceerd dat werkt met zijn familie van Portal-smartdisplays en het Oculus Quest-platform . U kunt nu "Hey Facebook" zeggen, in plaats van "Hey Portal" of wat dan ook, om uw Facebook-apparaten naar uw spraakopdrachten te laten luisteren.

Het bedrijf kondigde onlangs aan dat het geleidelijk het nieuwe wake-word zou uitrollen naar Quest-headsets, maar op de Portal-ondersteuningspagina staat nu ook "Hey Facebook". Het lijkt erop dat het in februari 2021 is gestopt met het gebruik van "Hey Portal".

Hier leest u hoe u uw apparaat zo instelt dat u "Hey Facebook" kunt gaan gebruiken.

Met het Hey Facebook-wake-word kun je je Facebook Portal-apparaat handsfree gebruiken om verzoeken te doen of vragen te stellen met je stem. Je kunt ervoor kiezen om Hey Facebook of het originele Hey Portal-wake-word te gebruiken om een reactie te activeren naar uw spraakopdrachten.

Als "Hey Facebook" voor u beschikbaar is, zou u gewoon "Hey Facebook" moeten kunnen zeggen wanneer u wilt dat Portal een videogesprek start, het weer bekijkt of op andere opdrachten reageert. Als het niet automatisch beschikbaar is, kun je als volgt "Hey Facebook" inschakelen:

Tik op Instellingen. Tik op Assistenten. Tik op Hey Facebook. Tik onder Algemeen op Word wakker. Tik op naast Hey Facebook om je activeringswoord te kiezen.

Opmerking: u kunt op uw Portal TV niet naar "Hey Facebook" gaan.

Facebook is ook begonnen met het uitrollen van "Hey Facebook" voor mensen die de Quest 2-headset gebruiken. U kunt het wake-word vinden en inschakelen via het deelvenster Experimentele functies in de instellingen van de headset. Eenmaal ingeschakeld, kun je iets zeggen als "Hey Facebook, maak een screenshot", "Hey Facebook, laat me zien wie er online is" of "Hey Facebook, open Supernatural" om aan de slag te gaan.

Opmerking: Quest luistert niet naar "Hey Facebook" wanneer de microfoon is uitgeschakeld, of wanneer de headset slaapt of is uitgeschakeld. Je kunt ook nog steeds de Voice Commands-app gebruiken om opdrachten uit te voeren door te dubbeltikken op de Oculus-knop (geen Hey Facebook vereist).

Geschreven door Maggie Tillman.