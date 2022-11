Elgato's chonky webcam is 's werelds eerste met 4K60 ondersteuning

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Elgato heeft aangekondigd wat naar eigen zeggen 's werelds eerste is die 4K-resolutie ondersteunt bij 60 beelden per seconde, voor een forse prijs van 399,99 dollar.

Niet alleen die prijs is fors. Het nieuwste product van Elgato is groot, zowel fysiek als in termen van wat het biedt. We hebben andere webcams gezien die een 4K-resolutie bieden, maar die zijn normaal gesproken beperkt tot 30 beelden per seconde. Dat is hier niet het geval, met de 60 beelden per seconde die de Facecam Pro biedt, wat voor iedereen vloeiendere streams en videogesprekken betekent.

Andere functies die helpen om te proberen dat hoge prijskaartje te rechtvaardigen zijn de optie om te kiezen tussen automatische en handmatige scherpstelling modi, afhankelijk van de situatie. Elgato beweert ook dat de Facecam Pro kan scherpstellen op slechts 3,9 inch, perfect voor het streamen van je gezicht in krappe ruimtes. Het bedrijf belooft wat het noemt DSLR-achtige controle van camera-instellingen zoals gezichtsveld, belichting en witbalans voor degenen die van dat soort dingen houden.

Streamen via een app die nog geen 4K60 ondersteunt? Elgato zegt ook dat zijn "geavanceerde algoritme" zijn 4K-video's voor u omzet in super-duper 1080p-beelden. Een nadeel is dat er geen microfoon is ingebouwd, dus dat moet je zelf regelen.

De Facecam Pro wordt aangesloten op je rig via de USB-C naar USB-C kabel die in de doos zit, wat betekent dat alles wat je hoeft te doen is een plek vinden die stevig genoeg is om het ding te monteren. Waarschijnlijk moet je daar nu mee beginnen - de Elgato Facecam Pro is per direct te bestellen.

Geschreven door Oliver Haslam.