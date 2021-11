Upgrade je streaminggame met deze geweldige Elgato-kortingen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Elgato heeft een aantal uitstekende producten die u kunt gebruiken voor het streamen van microfoons naar groene schermen en alles daartussenin. Dit zijn geweldige tools om je ervaring te verbeteren en je streaminggame te verbeteren.

We hebben eerder geschreven over een aantal van deze tools en hoe ze kunnen worden gebruikt om uw productiekwaliteit een boost te geven en professioneler te lijken wanneer ze live gaan, maar kwaliteit is niet goedkoop.

Gelukkig, zoals met alle dingen in deze tijd van het jaar, krijgen deze apparaten nu korting op Black Friday .

Er zijn deals in zowel het VK als de VS op verschillende Elgato-apparaten die het bekijken waard zijn en je kunt ze hier bekijken:

We hebben ook enkele van onze favoriete producten geselecteerd die we ten zeerste aanbevelen.

Elgato Wave:3 - bespaar $30/£50 De Elgato Wave:3 is een uitstekende microfoon die is gebouwd voor streamers met geweldige mixsoftware om al je audio op de perfecte manier te routeren. Aanbieding bekijken

Elgato Key Light Air - bespaar £ 20 / $ 8 Als je voor de camera staat, dan weet je dat verlichting ontzettend belangrijk is. De Key Light Air geeft u een gemakkelijke lichtregeling met aanpassing van de helderheid en warmte in een oogwenk. Aanbieding bekijken