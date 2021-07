Elgato helpt je streaming-game met de Facecam

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Elgatos Facecam is een webcam op enthousiast niveau die helemaal opnieuw is gebouwd voor makers van inhoud en streamers. Een apparaat dat belooft de lat hoger te leggen met superieure kwaliteit die u zal helpen uw productiekwaliteit te verbeteren.

Om te beginnen gebruikt het een Sony Starvis CMOS-beeldsensor – twee keer zo groot als een gebruikelijke webcamsensor – die een hoog detailniveau kan vastleggen, zodat je er geweldig uitziet terwijl je streamt of inhoud opneemt. Dat, in combinatie met een Elgato Prime-lens, belooft opnames van studiokwaliteit te bieden met een f/2.4-diafragma en een 24 mm full-frame equivalente brandpuntsafstand.

Andere intelligentie omvat een ingebouwd flashgeheugen waarmee u instellingen rechtstreeks op de camera kunt opslaan en uw voorkeuren kunt opslaan. Dat komt omdat Facecam een plug-and-play camera is, maar hij werkt ook met Camera Hub . Een software die door Elgato op maat is gemaakt om allerlei dingen aan te passen, van belichtingscompensatie tot witbalans, sluitertijd, ISO en meer. Vergelijkbaar met een goede DSLR-camera. En zo heb je veel flexibiliteit om de instellingen aan te passen aan je omgeving.

Optiek: Elgato Prime-lens (geheel van glas)

Scherpstelbereik: 30 - 120 cm (11,8 - 47,2 inch)

Diafragma: f/2.4 Brandpuntsafstand: 24 mm

Gezichtsveld van 82 graden

Ondersteuningsresolutie: 1080p60, 1080p30, 720p60, 720p30, 540p60, 540p30

De camera heeft ook een fixed focus ontwerp, zodat je altijd goed in beeld bent en je gemakkelijk voor de camera kunt bewegen. Dankzij het brede gezichtsveld van 82 graden kun je zoveel van je streamingruimte vastleggen als je wilt.

Dit is een 1080p 60 FPS-camera die zeker zaken betekent. Zozeer zelfs dat je een USB 3.0-aansluiting nodig hebt om er zeker van te zijn dat je er de beste resultaten uit haalt. Het heeft geen microfoon (wie gebruikt er eigenlijk een ingebouwde microfoon?) maar wat het wel heeft, is ondersteuning voor Elgatos Streamdeck . Met een paar klikken kun je eenvoudig de helderheid wijzigen, de verzadiging aanpassen of een dramatische zoom toevoegen aan je streams.

Natuurlijk heeft dit alles een prijs, waarbij de Elgato Facecam $ 199,99 of £ 199,99 kost. Maar van wat we hebben gezien, krijgt u zeker waar u voor betaalt.