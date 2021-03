Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Elgato heeft nog meer producten onthuld die zijn ontworpen om de achtergrondvisuals en audio van je speelruimte verder te verbeteren.

Dit omvat Elgato Light Strip en Elgato Wave Panels. De laatste belooft een vermindering van de echo en nagalm in de kamer, terwijl de eerste een flikkervrije, regelbare verlichting afgeeft die de perfecte achtergrond is voor video of een streamingruimte.

De Elgato Light Strip is ontworpen om makers te helpen hun inhoud te onderscheiden van de massa, met regelbare RGB-verlichting die niet alleen helder is, maar ook flikkervrij dankzij een intelligente Pulse Width Modulation-instelling.

Dit betekent dat je niet dat vervelende stroboscoopeffect krijgt dat je soms wel bij andere goedkopere lampen krijgt. Het biedt ook handige app-gestuurde omgevingsverlichting die je kunt aanpassen via de Elgato Control Center- app, desktopsoftware en zelfs via Elgatos Stream Deck .

De Elgato Light Strip schijnt helder dankzij 108 RGBWW-leds, maar biedt ook een breed scala aan kleuraanpassing en warmte-instellingen. Hij kan tot 2.000 lumen produceren bij kleurtemperaturen van 3.500 tot 6.500 K. Dit betekent dat u dag en nacht licht op het oog kunt krijgen met een simpele druk op de knop.

Ondertussen zijn de Elgato Wave Panels ontworpen om niet alleen een interessante visuele esthetiek aan je kamer of speelruimte toe te voegen, maar ook om hinderlijk achtergrondgeluid dat door je microfoon kan worden opgevangen, te elimineren.

Deze panelen zijn voorzien van een dubbellaagse dichte schuimconstructie die belooft echo en galm te helpen verminderen, wat resulteert in een meer bevredigende audio-ervaring. Dankzij het zeshoekige modulaire ontwerp en de keuze aan kleuren kunt u de look en feel van uw panelen aanpassen aan uw ruimte. EasyClick-frames, sterke zelfklevende strips en muurankers zorgen voor een stevige pasvorm, maar ook voor de mogelijkheid om ze gemakkelijk te verwijderen en opnieuw te monteren als u ze in de toekomst wilt verplaatsen.

Zowel de Elgato Wave Panels als de Light Strip zijn nu te koop.

Geschreven door Adrian Willings.