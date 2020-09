Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Elgato heeft een ringverlichting met randverlichting onthuld die is ontworpen om flatterende verlichting te bieden aan makers van inhoud voor pratende videos, streaming en meer.

De toepasselijke naam Elgato Ring Light is een prachtig premium led-paneel met randverlichting met een diameter van 17 inch en gebruikt diffuus licht om je gelaatstrekken te accentueren met een flatterend licht.

Maximale helderheid 2.500 lumen, kleur instelbaar van 2.900 tot 7.000 K.

Premium Osram-leds zonder flikkering en meerlaagse randverspreiding

Stream Deck compatibel

Zoals je zou verwachten van een Elgato-product, is de Ring Light multi-capabel met enkele handige, gebruiksvriendelijke functies.

Het wordt geleverd met een stevige en handige bureausteun en een uitschuifbaar paalsysteem, wat betekent dat u het gemakkelijk op de juiste plek voor uw behoeften kunt krijgen. Het heeft ook een verstelbare kogelkop, wat betekent dat u elke moderne camera in de juiste hoek voor uw behoeften kunt monteren en indien nodig kunt aanpassen.

De Elgato Ring Light werkt met Stream Deck en is direct te bedienen met Elgatos Command Center-software op je pc of Mac of via een smartphone. Als alternatief kunt u het gemakkelijk aanpassen met knoppen op het licht zelf - de helderheid aanpassen en de kleurtemperatuur aanpassen tijdens het spelen.

Contentmakers, lifestylebloggers en streamers zullen deze zeker geweldig vinden. De Ring Light is onmiddellijk te koop, samen met tal van accessoires die zijn ontworpen om u te helpen hem ook op verschillende manieren te monteren. Lees hier meer .

Geschreven door Adrian Willings.