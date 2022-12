Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De Dyson Supersonic haardroger is zeer populair gebleken rond de kerstperiode - als cadeau voor iemand die veel om zijn haarzakjes geeft. Maar hij is over het algemeen duurder, en met Black Friday in de achteruitkijkspiegel heb je misschien spijt dat je geen korting hebt gekregen.

Geen angst, de Britse retailer Currys heeft een speciale deal voor de komende dagen - het heeft de Dyson Supersonic haardroger in de klassieke ijzer en fuscia kleurstelling beschikbaar met £ 50 korting.

Bespaar € 50 op de Dyson Supersonic haardroger Bij aankoop via Currys voor het einde van spelen zondag 4 december 2022, komt de Dyson Supersonic haardroger met 15 procent korting. Hij kost normaal £329,99, nu slechts £279,99. Aanbieding bekijken

De haardroger van Dyson werkt op dezelfde manier als zijn blaasloze ventilatoren. Hij heeft een motor die 110.000 tpm draait en een gatloos ontwerp waarbij de lucht wordt verwarmd en door het handvat wordt geperst. Er zijn ook tal van hulpstukken, met verschillende in de doos die u koopt.

In onze review op Pocket-lint geven we het toestel vijf sterren en zeggen we dat het "alles is wat je van een haardroger zou verwachten als de opdracht om er een te maken grenzeloos was. Hij ziet er geweldig uit, droogt je haar in dubbel zo snelle tijd en heeft de ontwerpethiek van een Mercedes en BMW gecombineerd."

Wij voegen eraan toe dat "het een geweldig stukje gereedschap is."

Ons enige minpuntje waren de kosten - maar dat is minder een probleem met deze geweldige deal van Currys.

Maar vergeet niet dat het deze zondag afloopt, dus u moet snel beslissen.

Geschreven door Rik Henderson.