Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Dyson heeft de volgende generatie van zijn uitstekende Airwrap-styler aangekondigd , met drie nieuwe opzetstukken die het stylen van je haar nog efficiënter moeten maken.

De originele Dyson Airwrap die in 2018 werd gelanceerd, maar net als de Dyson Supersonic-föhn , missen early adopters de technologische vooruitgang die Dyson heeft gemaakt niet, met de drie hulpstukken die ook compatibel zijn met het eerste-generatiemodel en afzonderlijk verkrijgbaar zijn.

De drie hulpstukken bevatten Airwrap-vaten waarmee u de luchtstroomrichting kunt wisselen tussen rechtsom en linksom door de bovenkant van het vat te draaien. Voorheen moest je de barrels volledig verwisselen als je aan de andere kant van je hoofd kwam, dus de nieuwe barrels zouden de stylingtijd moeten verkorten en het in het algemeen gemakkelijker moeten maken.

De nieuwe vaten zijn verkrijgbaar in 30 mm, 40 mm, 20 mm lang, 30 mm lang en 40 mm lang en net als de originele vaten gebruiken ze de Coanda-luchtstroom om het haar aan te trekken en het zelf rond de ton te wikkelen, waardoor het krullen van je haar een fluitje van een cent wordt.

De tweede toevoeging aan het hulpstuk is een Coanda gladmakende droger die de Airwrap-vaten lijkt te combineren met het Supersonic Flyaway-hulpstuk. Het idee is om het te gebruiken om je haar van nat naar vochtig te maken in de pre-style-modus voordat je overschakelt naar de gladmakende modus om die losgeslagen haren te verbergen en je haar een klein tikje aan de uiteinden te geven voor een geföhnde look.

Ten slotte zijn er nieuwe stevige en zachte borstels beschikbaar voor de Airwrap met verbeterde Coanda-luchtstroom die het haar aantrekt en uitlijnt voor een gladder en rechter resultaat.

De volgende generatie Dyson Airwrap multi-styler is vanaf eind maart verkrijgbaar en kost £ 479,99 . Voor degenen die al een Airwrap hebben, je kunt je set upgraden met de nieuwe bijlagen voor £ 149,99.

Geschreven door Britta O'Boyle.