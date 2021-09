Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Dyson onthulde zijn draadloze stijltang - de Corrale - in maart 2020, maar het apparaat met buigbare platen, ontworpen om beter te zijn voor je haar, was er slechts in één kleurstelling.

Het Britse bedrijf heeft nu aangekondigd dat de Dyson Corrale verkrijgbaar zal zijn in een slanke koperen en matte Fuschia, die aansluit bij de originele zwarte kleuroptie en de keuze op drie brengt.

De Dyson Corrale stijltang is ontworpen om minder afhankelijk te zijn van warmte bij het stylen van haar, wat op zijn beurt gunstig is voor gekleurd haar door kleurvervaging te verminderen.

De Corrale heeft flexibele platen die slechts 65 micron dik zijn - naar verluidt de breedte van een mensenhaar - die rond de haarlokken buigen om het haar te stylen en glad te maken zonder extreme hitte.

Er is een dynamisch verwarmingssysteem aan boord met een sensor die de temperatuur 100 keer per seconde regelt en ervoor zorgt dat de platen de ingestelde temperatuur niet overschrijden. Er zijn drie temperatuurinstellingen beschikbaar: 165 °C (330 °F), 185°C (365 °F) en 210 °C (410 °F).

Naast flexibele platen wordt de Dyson Corrale ook aangedreven door een viercellige lithium-ionbatterij, waardoor je stijlvrijheid hebt. Opladen tot vol gebeurt in 70 minuten, terwijl je 30 minuten stylingtijd krijgt met een volle batterij - genoeg tijd om je haar bij te werken in de auto of onderweg.

De Dyson Corrale stijltang kost £ 399 . De Copper-kleurstelling is exclusief verkrijgbaar via Dyson, terwijl de Fuschia-optie verkrijgbaar is via Dyson en andere retailers. Weet u niet zeker of de nieuwe kleuren voldoende zijn om u te verleiden de Corrale te kopen? U kunt onze volledige recensie hier lezen .