(Pocket-lint) - Dyson heeft een nieuw opzetstuk aangekondigd voor zijn Supersonic-föhn die is ontworpen om een salon een gladde afwerking te geven door opvliegende haren te bestrijden.

De toepasselijke naam Flyaway Attachment gebruikt het Coanda-effect om wegvliegende haren te temmen met alleen luchtstroom. Het idee is om te voorkomen dat gebruikers extra stylers, zoals een stijltang , moeten gebruiken om een gladde zijdeachtige finish te krijgen na het drogen van hun haar, waardoor het haar wordt blootgesteld aan nog meer hitte.

De Coanda-effecttechnologie wordt gebruikt in de vaten voor Dysons Airwrap-styler , die uitstekend is in het wegwerken van die vliegende haren, dus de hoop is groot dat dit opzetstuk hetzelfde biedt in termen van die gladde, glanzende afwerking. Volgens Dyson trekt de technologie "langere haren aan en tilt ze op naar voren, terwijl een tweede straal vliegers door de lokken en uit het zicht duwt. Het verbergen van vliegjes verhoogt de uitlijning van de lokken en verbetert de natuurlijke glans."

Een reeks prototypes met verschillende vormen werd getest voordat Dyson zich vestigde op de interessante halfronde curvevorm van de Flyaway Attachment. Met de Flyaway Attachment beweert Dyson dat zijn ingenieurs "een professionele stylist-techniek hebben gemechaniseerd om een salonstandaard gladde afwerking te geven aan dagelijkse gebruikers, thuis". Met andere woorden, er is geprobeerd een bekwame stylist na te bootsen met hun föhn en borstel met iets dat je elke dag thuis kunt doen.

Het Dyson Flyaway-hulpstuk wordt nu meegeleverd in de doos met de Supersonic-haarverf, maar je kunt het ook apart kopen. Het is verkrijgbaar in het VK voor £ 30.

Geschreven door Britta O'Boyle.