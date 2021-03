Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Dyson heeft zijn vacuümbereik bijgewerkt met een nieuw vlaggenschipmodel, de V15 Detect . Het wordt gelanceerd in de VS voor $ 699.

Het unieke aan deze steelstofzuiger is dat hij een laserstofdetectiesysteem of een groen licht toevoegt dat al het stof op je vloeren markeert, zodat je ze echt kunt schoonmaken. Het bedrijf plaatste de laser in een zo exacte hoek dat je zelfs vuil kunt zien dat normaal met het blote oog niet te zien is. Wanneer u de stofzuiger over een sectie laat lopen, helpt de laser u te bepalen of u vuil op de vloer heeft achtergelaten.

Het nieuwe model, dat de V11 uit 2019 vervangt , heeft een LCD-scherm om informatie weer te geven, waaronder verschillende vacuümmodi en de levensduur van de batterij. Het beschikt ook over een nieuwe akoestische piëzo-sensor en microprocessor. Ze bewaken de luchtinlaat om zowel de grootte als de hoeveelheid stof te bepalen die wordt opgezogen, en vervolgens worden al die gegevens naar het ingebouwde LCD-scherm en de hoofdmotor gestuurd om indien nodig automatisch het vermogen en de zuigkracht te verhogen.

Dyson V15 Detect voegt zich bij een grotere Dyson Outsize en de Dyson Omni-glide, die allemaal net zijn aangekondigd. Ze zijn nu beschikbaar op de Amerikaanse website van Dyson. Nog geen woord over internationale beschikbaarheid of prijzen voor een van de nieuwe schoonmakers.

squirrel_widget_4340499

Geschreven door Maggie Tillman.