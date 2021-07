Dolby toont zijn nieuwste Dolby Atmos Music-mixstudio

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Dolby heeft zijn nieuwste Dolby Atmos Music-compatibele studio in West-Londen tentoongesteld. Eastcote Studios is een onafhankelijke studio opgericht in 1980 door Chaz Jankel van Ian Dury en The Blockheads en ingenieur Philip Bagenal.

De studio is in het verleden door een groot aantal artiesten gebruikt, waaronder Massive Attack (die daar de baanbrekende Blue Lines opnam), Depeche Mode, Adele, Arctic Monkeys, Suede en Kaiser Chiefs. Het beschikt nu over een compacte maar indrukwekkende Dolby Atmos-mixruimte die je in deze video kunt zien:

De studio is nu eigendom van Martin Terefe, die Grammy- en Brit-winnende albums heeft geproduceerd en heeft gewerkt met A-ha, Jason Mraz, Cat Stevens, Shawn Mendes en Yungblud.

De Grammy-genomineerde ingenieur en producer Dyre Gormsen heeft ook met Martin aan veel projecten gewerkt en zal werken in de nieuwe studio met Dolby Atmos. Nieuwe artiest Henjilas nieuwste single Yellow Face is gemixt in Atmos in de faciliteit, terwijl Jack Savorettis nieuwste album Europiana ook is gemixt in Atmos.

De mixkamer in Eastcote (hieronder) is klein en staat bovenaan een wenteltrap - het laat zien dat je geen enorme faciliteit nodig hebt om in Atmos te mixen. Naast de kamer kun je ook de Dolby Atmos Renderer-software zien die in de bovenstaande video wordt gebruikt.

Over de mogelijkheden voor Atmos in de toekomst gesproken, zegt Dyre Gormsen: "Martin en ik zijn... enthousiast om onze vaardigheden en expertise bij Eastcote te gebruiken en om de nieuwe kansen te omarmen die Dolby Atmos ons zal bieden bij het creëren en ondersteunen van enkele van de heetste nieuwe talenten die opduiken in de muziekscene."

Geschreven door Dan Grabham.