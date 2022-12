Uit het lek blijkt dat DJI's budgetvriendelijke Mini 3 drone nog maar enkele dagen op zich laat wachten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Het zal niet lang duren voordat budgetbewuste kopers hun handen kunnen leggen op de niet-professionele versie van de Mini 3 drone.

De drone is al geplaagd voor een release op 9 december, maar het is nog niet 100 procent bevestigd door DJI. Maar sommige mensen in de Verenigde Staten hebben de drone al gezien in lokale winkels met een prijs van 859,99 dollar voor de Fly More combo.

Dat zou er zeker op wijzen dat een release om de hoek ligt en het lijkt steeds onwaarschijnlijker dat er een grote onthulling komt. Het lijkt er nu eerder op dat DJI dit ding gewoon via een persbericht zal laten vallen.

Het wordt dus 860 dollar voor de fly more combo in de VS. Release op handen. Misschien niet eens een releasepresentatie. https://t.co/okOqNeKaQo- Jasper Ellens - 27 Leaks (@JasperEllens) 3 december 2022

Hoewel niet te ontkennen valt dat 860 dollar niet goedkoop is, is het voor velen nog steeds een beter voorstel in vergelijking met de 1.098 dollar die drone-liefhebbers moeten uitgeven om in de Mini 3 Pro Fly More combo te stappen, om zeker te zijn.

Die Fly More combo betekent dat kopers van de Mini 3 drie accu's krijgen, maar er ontbreken functies van de Mini 3 Pro zoals je zou verwachten. Het lijkt erop dat er geen obstakelsensoren aan de voorkant zijn, en het bereik van 10 km is minder indrukwekkend dan de 12 km die de grote jongen Pro kan opbrengen.

Met DJI verwacht om dit ding officieel aan te kondigen in slechts een paar dagen, kunnen we verwachten om veel meer te leren over wat het kan en niet kan doen snel genoeg.

Geschreven door Oliver Haslam.