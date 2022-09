Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - DJI heeft zijn nieuwste smartphone gimbal gelanceerd, de Osmo Mobile 6, met een aantal spannende nieuwe functies.

Net als de DJI OM 5 is de Osmo Mobile 6 een compacte en lichtgewicht 3-assige gimbal met een ingebouwde verlengstang.

Interessant is dat dit model terugkeert naar de vorige Osmo branding, net als de onlangs gelanceerde Osmo Action 3. Dit werd verlaten na de derde generatie.

Dit werd na de derde generatie losgelaten, waarbij de volgende modellen gewoon OM 4 en OM 5 werden genoemd.

We weten niet zeker wat deze verandering in naamgeving heeft veroorzaakt, maar wat het geval ook is, de Osmo Mobile 6 lijkt een aantal solide upgrades op tafel te brengen.

Ten eerste is de gimbal nu geschikt voor grotere smartphones dan voorheen, zelfs voor grote smartphones met hoesjes.

Hij wordt ook geleverd met ActiveTrack 5.0, dat stabieler volgen op grotere afstanden belooft en nu onderwerpen kan volgen die opzij draaien of spinnen.

Wij denken dat ActiveTrack een van de nuttigste functies is die DJI's gimbals bieden, dus verbeteringen aan de tech zijn altijd welkom nieuws.

Een andere nieuwe functie is Quick Launch voor iPhones, waarmee je volgens DJI drie keer zo snel aan de slag kunt.

Door de gimbal uit te klappen en je iPhone te bevestigen, krijg je een Mimo app-melding die je direct in de cameraweergave brengt. Best handig.

Elders krijgen we alle gebruikelijke functies zoals time lapses, panorama modus en gebarenbediening.

De Osmo Mobile 6 wordt geleverd met een magnetische telefoonklem, statief, stroomkabel, polsband en opbergetui.

Hij is vanaf vandaag verkrijgbaar voor €169 / £145 via de website van DJI en andere retailers zullen volgen.

Geschreven door Luke Baker.