DJI introduceert de Mic, een clip-on van $ 329 met een touchscreen

(Pocket-lint) - DJI, vooral bekend van zijn drones , heeft een nieuw product: de Mic.

De Mic is een draadloze clip-on die 24-bit, 48KHz audio-opname biedt tot een afstand van 820 ft. Gefactureerd als DJI's eerste speciale audio-opnamesysteem, kan de microfoon worden uitgevoerd via een 3,5 mm-aansluiting, Lightning en USB-C. Het heeft twee zenders, elk met ingebouwde microfoons. Beide ondersteunen omnidirectionele audio, wat volgens DJI ideaal is voor interviews met meerdere personen of 'kleine studio'-operaties.

"Met DJI Mic kun je nu eenvoudig audio opnemen die overeenkomt met de kwaliteit van je video's", aldus DJI in de aankondiging. "Het is ideaal voor videomakers die een voorsprong willen nemen en hun inhoud naar een hoger niveau willen tillen. Het levert een uitzonderlijke geluidskwaliteit en tweekanaalsopname op afstanden tot 250 meter. Schakel in, maak verbinding en neem kristalhelder geluid op op de Gaan."

Als dit je interesseert, is de microfoon nu verkrijgbaar in de VS. Maar het kost $ 329 . Dat is best veel, hoewel dit niet je typische clip-on microfoon is. Het is een heel systeem boordevol premiumfuncties.

Verhoog uw audio met DJI Mic.



Schakel gewoon in, sluit aan en neem onderweg kristalhelder geluid op - perfect voor elke maker.



Nu te bestellen in de VS: https://t.co/HYRBM1LOAH pic.twitter.com/n67MRd4Fva — DJI (@DJIGlobal) 4 april 2022

De microfoon biedt bijvoorbeeld gevoeligheidsaanpassingen van -12dB tot +12dB, evenals variabele versterking, en het heeft een harige accessoire om omgevingsverstoringen zoals wind te verminderen. Andere kenmerken zijn tot 14 uur intern geheugen en tot 15 uur batterijduur. Het systeem bevat ook een touchscreen waarmee u eenvoudig toegang hebt tot kanaalselectie en invoer-/uitvoerinstellingen.

Er is zelfs een geïntegreerde achterclip en clipmagneten beschikbaar, zodat u de microfoon gemakkelijk kunt bevestigen aan wat u maar wilt.

Geschreven door Maggie Tillman.