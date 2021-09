Nieuwe DJI OM 5 gimbal heeft ingebouwde selfiestick

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - DJI heeft de nieuwste in zijn lijn van handheld smartphone-stabilisatoren onthuld. Het wordt nogal voorspelbaar de OM 5 genoemd, maar heeft een functie die je waarschijnlijk niet zag aankomen.

Het heeft een groot herontwerp gehad; niet alleen om hem draagbaarder te maken wanneer hij is opgevouwen, maar ook om een uitstrekkende arm in het lichaam op te nemen, waardoor deze wordt getransformeerd in (waarschijnlijk) de meest geavanceerde selfiestick ter wereld.

Naast die uitstrekkende arm heeft DJI ongeveer 1/3 van het lichaamsvolume geschoren om een apparaat te creëren dat nog gemakkelijker dan voorheen in je zak of tas past.

Net als de OM 4 ervoor , maakt ook de OM 5 gebruik van het magnetische montagesysteem. Dat betekent dat je gewoon de greep vastklikt die je telefoon vasthoudt, en dit jaar introduceert het bedrijf ook een nieuw invullichtaccessoire.

Het houdt de telefoon vast zoals de gewone handgreep, maar heeft twee LED-striplampjes op die handgrepen, zodat je jezelf in het donker kunt filmen als je dat wilt en je gezicht gelijkmatiger verlicht dan het scherm van je telefoon.

OM 5 volgt op de OM 4 en eerdere producten van het merk Osmo en werkt volgens hetzelfde principe. Het maakt via Bluetooth verbinding met je iPhone of Android-telefoon en stabiliseert vervolgens mechanisch al je beeldmateriaal.

Het is echter in automatisering en app-aangedreven modi waarin DJI uitblinkt. ActiveTrack is geüpgraded om bij langere brandpuntsafstanden te werken en een onderwerp vast te houden, zelfs als het snel beweegt. Dit is de functie waarmee je een onderwerp kunt selecteren om te volgen, waarna de cardanische motoren bewegen en zich aanpassen om dat onderwerp in het midden en scherp te houden.

Er is gebarenbediening, waarmee je handgebaren kunt gebruiken om video-opnames te starten en te stoppen, plus DynamicZoom (voor die enge achtergrondzoomstijl), timelapse, motionlapse en hyperlapse.

Al deze functies worden mogelijk gemaakt door de Mimo-app die u naar uw telefoon downloadt om de gimbal te bedienen.

DJI OM 5 is verkrijgbaar in twee kleuren: Sunset White en Athens Grey en kost $ 159 , £ 139 in het VK of € 159 in Europa. De Fill Light-telefoonklem is apart verkrijgbaar en kost £ 42/€ 49.