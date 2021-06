Pak de DJI OM4-smartphone gimbal voor tot 29 procent korting op Prime Day

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Vorig jaar introduceerde DJI de OM 4, een nieuwe toevoeging aan zijn populaire gimbal-reeks voor smartphones. Nu is het verlaagd voor de Prime Day-verkopen in zowel de VS als het VK.

In de VS is het gedaald tot $ 119 van $ 149, terwijl het in het VK is verlaagd van £ 139 naar £ 99 , een besparing van respectievelijk 20 en 29 procent.

De OM 4 maakt via Bluetooth verbinding met je telefoon en de bijbehorende app. De nieuwe gimbal introduceerde een nieuwe magnetische bevestiging en enkele geavanceerde opnamemodi. Je kunt kiezen tussen een metalen handgreep met uitschuifbare armen om je telefoon op zijn plaats te houden of de magnetische metalen schijf die aan de achterkant van je telefoon plakt.

Er zijn Timelapse-, Motionlapse- en Hyperlapse-modi - Motonlapse is een timelapse waarbij de telefoon tussen twee punten beweegt terwijl het beeldmateriaal wordt vastgelegd. DynamicZoom bootst dat een filmische look na. Er zijn ook slow-motion-, sport- en panoramamodi.

De OM 4 heeft ook een standaard 3/8-inch schroefdraad zodat je hem op een statief kunt bevestigen. Er worden ook mini-statiefpoten meegeleverd.

Geschreven door Dan Grabham.