Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Disney heeft een levensechte lichtzwaard ontwikkeld en koos natuurlijk 4 mei als de dag om ermee te pronken en de aanstaande release te promoten.

Het bedrijf plaagt sinds april een lichtzwaard en nu heeft het een video gepubliceerd waarin het sabel in actie is. Het is geen dun speeltje. Het is een intrekbaar verlicht blad dat vanaf het handvat naar buiten straalt. De video is kort en de aankondiging geeft geen inzicht in hoe de sabel werkt. Maar er zijn bestaande patentaanvragen van Disney die suggereren dat het bijna werkt als een gemotoriseerd meetlint, bestaande uit plastic en LED-lampjes.

De nieuwe sabels zullen te zien zijn in het aankomende Star Wars: Galactic Starcruiser-hotel in Disney Park. Disney zei dat ze nog steeds in ontwikkeling zijn bij de Walt Disney Imagineering Research and Development-afdeling, maar ze zullen hoogstwaarschijnlijk klaar zijn voor gasten om te kopen wanneer het Starcruiser-hotel volgend jaar wordt geopend.

Disney heeft geen details over prijzen of beschikbaarheid gedeeld, maar aangezien de bestaande lichtzwaarden al $ 200 per stuk kosten, vermoeden we dat ze niet goedkoop zullen zijn.

Voor meer Star Wars-thema speelgoed en cadeaus, kijk op onze round-up . We hebben ook een Star Wars-gids voor het bekijken van bestellingen en een functie over aankomende Star Wars-films .

Geschreven door Maggie Tillman.