(Pocket-lint) - Nerf heeft voor deze feestdagen een nieuw speelgoedgeweer met Mandaloriaans thema geïntroduceerd. Het kost maar liefst $ 120 in de VS.

Genaamd The Mandalorians Amban Phase-pulse blaster, het is meer dan 1,20 meter lang, heeft een verlichtingsbereik en geeft vier blastergeluiden en vier oplaadgeluiden. Hij werkt op twee AAA-batterijen en laadt een standaard Nerf Elite-dart. Kinderen (of volwassenen) hoeven alleen maar op de witte hendel onder de scoop te drukken om te herladen, en er is een knop op de scoopkraag om het licht in en uit te schakelen.

Het is onduidelijk hoe ver het zal schieten. Maar Nerf jammer dat het pistool wel bevestigingspunten heeft, zodat je het snel om je rug kunt gooien.

De nieuwe Nerf-blaster is beschikbaar voor pre-order vanaf 7 december 2020 om 13.00 uur PT / 16.00 uur ET, hoewel hij pas in het voorjaar van 2021 wordt verzonden, wat betekent dat je hem niet op tijd voor Kerstmis zult krijgen voor jou of een geliefde .

Misschien een foto ervan in hun kous laten glijden? Nee?

Bekijk hier onze cadeaugids voor een overzicht van het beste Star Wars-speelgoed dat je deze kerst daadwerkelijk kunt ontvangen. We hebben ook deze Star Wars-kijkgids voor degenen onder jullie die willen uitzoeken waar The Mandalorian in het universum past.

Geschreven door Maggie Tillman.