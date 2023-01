Alienware toont zijn 500Hz esports monitor op CES

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Alienware heeft zijn nieuwste gaming monitor onthuld op CES 2023. Hij heet de AW2524H, en is gericht op competitieve gamers.

Het nieuwe beeldscherm ziet af van de resolutie ten gunste van razendsnelle snelheid en is ontwikkeld met input van esports-professionals.

Het heeft een 1080p Fast IPS paneel met een eigen verversingssnelheid van 480Hz, die kan worden overklokt tot 500Hz. Perfect voor games als CS:GO.

Het beschikt over een 0,5 milliseconde grijs-naar-grijs reactietijd die ghosting en vervaging elimineert.

Zoals je zou verwachten, is er ondersteuning voor Nvidia G-Sync, en het dekt ook 99 procent van de sRGB-kleurruimte.

Ondertussen vermindert TUV-gecertificeerd ComfortView Plus blauw licht voor late-night gaming sessies.

De standaard heeft een unieke zeshoekige vorm, die de voetafdruk op het bureau verkleint en optimale plaatsing van het toetsenbord mogelijk maakt, zodat er veel ruimte overblijft voor flick shots.

Er is ook een intrekbare headset hanger, die helpt je battle station netjes en opgeruimd te houden.

Last but not least is er een USB type-A poort op de monitor die Nvidia Reflex latency analyse ondersteunt, voor de meest obsessieve prestatiezoekers.

Er is nog niets gezegd over prijzen of beschikbaarheid, maar als je van competitieve shooters houdt, is dit er zeker een om de komende maanden naar uit te kijken.

Geschreven door Luke Baker.