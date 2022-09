Alienware heeft nu een meer betaalbare QD-OLED ultrawide gaming monitor

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Begin 2022 onthulde Alienware 's werelds eerste QD-OLED gaming monitor. Nu heeft het bedrijf een nieuw model met AMD FreeSync Premium Pro-technologie en een goedkoper prijskaartje.

De originele 34-inch Alienware AW3423DW gaming monitor oogstte veel lof van verschillende reviewers, dus nu breidt het bedrijf de line-up uit.

Het bijgewerkte model (AW3423DWF) heeft enkele kleine veranderingen. Nvidia G-sync compatibiliteit is vervangen door AMD's FreeSync Premium Pro en de vernieuwingsfrequentie is verlaagd van 175Hz naar 165Hz. Maar verder zijn de dingen grotendeels hetzelfde en dat is geen slechte zaak.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Dit is een 34-inch, 3440 x 1440 QD-OLED paneel met quantum dot technologie. Het heeft VESA HDR 400 evenals een razendsnelle 0,1ms GtG reactietijd. Het ondersteunt ook de nieuwste generatie gameconsoles en een variabele verversingssnelheid (VRR) tot 120Hz als je op die manier aan het gamen bent.

Een 1800R curve, 99,3% DCI-P3/149% sRGB kleurengamma, 1000 nits piekhelderheid en een contrastverhouding van een miljoen tot een ronden een aantrekkelijk pakket af. De QD-OLED technologie is waarschijnlijk de grootste attractie en dit belooft een hoge piek helderheid en een groter kleurbereik dan veel andere gaming monitoren die er zijn.

Het is beschikbaar in de donkere kant van de maan kleurstelling en wordt geleverd met een drie jaar beperkte garantie als standaard.

Het goede nieuws is dat hij ook betaalbaarder is dan het vorige model, en dat hij in de winkels zal liggen voor $1.099,99 of CAD $1.399,99 wanneer hij in november uitkomt.

Geschreven door Adrian Willings.