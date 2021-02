BTs geavanceerde thuistelefoon met Alexa laat zien dat stemassistenten nu echt overal zijn

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het nieuws van een nieuwe thuistelefoon van BT is niet langer opmerkelijk, maar de nieuwe geavanceerde digitale thuistelefoon van het bedrijf heeft een trucje in petto.

Het heeft Amazon Alexa ingebouwd, wat betekent dat je Alexa alle gebruikelijke interacties en instructies kunt vragen die je op een Echo-luidspreker zou hebben, inclusief het bedienen van andere slimme apparaten. Het is echter niet handsfree - je moet op de speciale Alexa-knop drukken om de assistent op te roepen.

De telefoon heeft een bereik van ongeveer 50 meter binnenshuis, beschikt over een 2-inch kleurenscherm, een lange batterijduur (240 uur in stand-by) en werkt met BT Digital Voice-service voor helder en scherp bellen in HD. Hiervoor moet u uw Digital Home Phone koppelen met hun Smart Hub 2-router.

De handset is beschikbaar voor iedereen die een BT-breedband- en digitale spraakdienst neemt. BT is van plan om tegen 2025 alle vaste gesprekken via breedband te laten lopen, zodat het vervolgens het oudere kopernetwerk kan uitschakelen.

Het is ook compatibel met Doorschakelen - doorschakelen naar een mobiel nummer - Multi Call en Call Protect om hinderlijke oproepen te blokkeren.

De telefoon is verkrijgbaar in enkele, dubbele, driedubbele en quad-packs .

Geschreven door Dan Grabham.