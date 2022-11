Deze Zotac Gaming GeForce RTX 3070 grafische kaart heeft de laagste prijs ooit

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De Zotac Gaming GeForce RTX 3070 Twin Edge OC is misschien niet de nieuwste of zelfs de krachtigste GPU die er is, maar het is nog steeds een koopje. Dit is een 30-serie Nvidia grafische kaart, waardoor je toegang hebt tot een aantal grote grafische verwerkingskracht en andere hoogtepunten zoals Nvidia's DLSS en Reflex technologieën, maar nu voor minder.

Als je je grafische kaart al een tijdje niet hebt geüpgraded of op zoek bent naar het perfecte cadeau voor de pc-gamer in je leven, dan is deze deal het bekijken waard.

Als de Zotac Gaming GeForce RTX 3070 Twin Edge OC je interesse niet wekt, zijn er genoegandere Zotac grafische kaarten in de aanbieding, sommige zelfs minder dan $200.

De 3070 is echter niet alleen echt goed geprijsd, maar is ook een high-end kaart uit de 30-serie van Nvidia grafische kaart met meer dan genoeg kracht om 1440p of 4K monitoren aan te sturen, de nieuwste games te spelen en te genieten van alles wat PC gaming te bieden heeft. Je krijgt ook toegang tot het spelen van games met ray tracing ingeschakeld en maakt optimaal gebruik van de RT-kernen om dat te doen.

Het is ook gebouwd met Zotac's powerboost technologie om een balans te geven van betere prestaties en een lange levensduur om ervoor te zorgen dat je kaart meegaat en meegaat. Als je wilt kun je de kracht van deze RTX 3070 ook gebruiken voor live streaming of gewoon het vastleggen van gameplay beelden voor content creatie, dus het is zeker een aankoop waard. Zeker voor deze prijs.

Geschreven door Adrian Willings.