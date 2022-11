Deze Acer Nitro 27-inch monitor is nu slechts € 149,99/$ 169,99 voor Black Friday

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Als je op zoek bent naar een excuus om een gaming monitor met snelle verversingssnelheid te kopen of een extra 27-inch paneel voor je gaming ruimte, kijk dan niet verder dan deze Black Friday deal.

Deze Acer Nitro monitor is al redelijk betaalbaar, maar niet is nog goedkoper en met een IPS paneel, 1080p resolutie en 165Hz verversingssnelheid is het ook behoorlijk aantrekkelijk.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Deze Acer Nitro XF273S monitor heeft een aantal hoogtepunten, waaronder AMD Freesync Premium technologie die moet zorgen voor soepele en strakke beelden, samen met een 1MS responstijd en 165Hz verversingssnelheid.

Als u een competitieve gamer bent die graag shooters en andere snelle games op 1080p speelt, dan kan deze Nitro-monitor een uitstekende aankoop zijn. Pro-spelers zweren immers bij 27-inch panelen. Maar ook als u gewoon op zoek bent naar een extra monitor voor uw bureau is dit een optie.

Het heeft functies zoals blauw licht filtering om uw ogen te ontzien, maar ook een prachtig IPS-paneel dat perfect is voor gaming.

Het is ook aangenaam betaalbaar voor Black Friday.

Geschreven door Adrian Willings.