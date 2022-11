NZXT's geweldige hot-swappable Function toetsenborden zijn goedkoper deze Black Friday

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - We hebben NZXT's eerste entree in de toetsenbordruimte grondig goedgekeurd en die toetsenborden zijn nu nog beter dankzij deze Black Friday-kortingen.

De Function mechanische toetsenbord serie, zoals het bekend staat, omvat een full-size toetsenbord, Tenkeyless en MiniTKL versie, allemaal verkrijgbaar in verschillende kleuren en met een keuze aan switches. Maar het meest interessante is het hot-swappable key switch ontwerp, wat een ongewoon gezicht is op een betaalbaar main-brand gaming toetsenbord.

NZXT heeft een aantal aanbiedingen op Amazon UK en Amazon US die het bekijken waard zijn, maar de toetsenborden zijn bijzonder aantrekkelijk:

NZXT Function MiniTKL - bespaar £35, nu £64 Het kleine toetsenbord is ook verkrijgbaar voor een lage prijs in het Verenigd Koninkrijk. Waardoor de prijs bijna net zo geweldig is als het toetsenbord zelf. Aanbieding bekijken

We hebben erg genoten van het Function MiniTKL toetsenbord toen we het reviewden.

Het is een slim ontworpen toetsenbord met een standaard lay-out voor de onderste rij, hot-swappable schakelaarontwerp, RGB-verlichting per toets, ingebouwde profielen en verlichting en nog veel meer. Het ziet er fantastisch uit, is comfortabel om op te typen en zeer aantrekkelijk.

Voor de prijs biedt het veel functies die je waarschijnlijk alleen op veel duurdere toetsenborden ziet, en nu is het ook nog afgeprijsd.

Elk formaat is nu beschikbaar voor een lagere prijs, dus als je het hebt overwogen, neem dan zeker een kijkje en mis het niet.

