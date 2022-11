Bespaar maar liefst 800 dollar op deze 38-inch LG UltraGear gaming monitor

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Als je gelooft dat groter beter is, dan zal deze LG UltraGear gaming monitor je zeker bevallen.

Het is een echte whopper, maar het is meestal vrij duur. Niet meer dankzij deze fantastische Black Friday deal die meer dan 800 dollar van de gebruikelijke vraagprijs afhaalt.

Deze LG UltraGear monitoren zijn populair onder gamers en reviewers.

Deze heeft een briljant 38-inch Nano IPS paneel dat "adembenemende onderdompeling" en een ultrasnelle 1ms responstijd belooft, samen met maximaal 175Hz verversingssnelheid.

Dit is een beest van een gaming monitor met een groot gebogen scherm en een 21:9 beeldverhouding met een 3840 x 1600 resolutie. Andere hoogtepunten zijn VESA-gecertificeerd Display HDR 400, Nvidia G-Sync-compatibiliteit en een breed kleurenspectrum (98% DCI-P3-kleurengamma),

Deze monitor heeft ook wat achtergrondverlichting in de vorm van Sphere Lighting 2.0 die is ontworpen om te synchroniseren met ofwel geluid of video van je game om nog meer diepte toe te voegen aan je game-ervaring.

Alles verteld deze LG UltraGear monitor moet een briljante aanvulling op uw gaming setup. Als je de nieuwste triple-A titels wilt spelen en het meeste wilt halen uit de aangeboden graphics, dan is het een verstandige aankoop.

Nog meer dankzij deze Black Friday korting.

Geschreven door Adrian Willings.