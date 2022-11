Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Het valt niet te ontkennen dat de Samsung Odyssey Ark iets bijzonders is. Een absoluut enorme monitor die vol zit met intriges en functies zoals de mogelijkheid om hem in portretmodus te gebruiken.

Maar net als zijn grootte, komt de Ark ook met een fors prijskaartje. Het is normaal gesproken een eye-watering $ 3.499,99, maar met de Black Friday aanbiedingen die momenteel lopen, het is momenteel 700 dollar minder, waardoor het een meer smakelijke $ 2.799,99.

De Samsung Odyssey Ark is een enorme 55-inch monitor met een resolutie van 3.840 x 2.160, een verversingssnelheid van 165 Hz, een reactietijd van 1 ms en nog veel meer. Dit alles met een Quantum Mini LED display dat er ongelooflijk uitziet.

We zagen deze monitor in persoon en dachten dat het bood zowel prachtig heldere beelden en ongelooflijk levendige beeldkwaliteit ook. Dit is een gebogen gaming monitor die is ontworpen om u onder te dompelen in uw gaming ervaringen. Maar het heeft ook een staande modus, zodat u kunt scrollen door eindeloze TikToks vermoedelijk.

Geschreven door Adrian Willings.