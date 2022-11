De 32-inch Samsung Odyssey G5 is nu uitstekend betaalbaar dankzij Black Friday

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - We zijn grote fans van Samsung's Odyssey line-up van gaming monitoren en de G5 is een monitor die is zeker de moeite waard uw zuurverdiende geld.

Er zijn zowel 27-inch en 32-inch versies van de Odyssey G5 en het heeft veel te bieden. Met specificaties als 2560 x 1440p QHD-resolutie met een verversingssnelheid van 165 Hz, AMD Freesync Premium-mogelijkheden, HDR10 en meer is het een geweldig apparaat. Het is misschien niet zo fancy als de Odyssey G7, maar het is nog steeds een kijkje waard, vooral met deze gezonde korting.

Samsung Odyssey G5 - bespaar £140.99, nu £259 Wij raden u aan voor het 32-inch model te gaan in plaats van de 27-inch. Door de kromming van deze monitor kan de 27-inch echt klein aanvoelen. Aanbieding bekijken

Als u deze aanbiedingen bekijkt, wilt u misschien ook de andere monitoren in de Samsung Odyssey line-up overwegen. Er zijn een aantal grote deals op een verscheidenheid van verschillende monitoren, waaronder de Odyssey G9, die is 25% minder dan normaal en zelfs de gloednieuwe, waanzinnig grote Samsung Odyssey Ark, die momenteel $ 700 korting op zijn prijskaartje.

Natuurlijk zijn de kleinere monitoren veel redelijker geprijsd en met deze Black Friday-aanbiedingen zijn ze ook de moeite waard om te bekijken.

Geschreven door Adrian Willings.