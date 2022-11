De kleine Corsair K65 RGB Mini heeft nu ook een klein prijskaartje

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De Corsair K65 RGB Mini is een uitstekend 60% toetsenbord met glorieuze RGB-verlichting en een schitterend ontwerp. Het is nu afgeprijsd voor Black Friday.

Dit compacte toetsenbord is een geweldige aanvulling op je gaming ruimte, waardoor je genoeg ruimte hebt voor je muis en andere dingen, terwijl je toch de gaming goederen levert.

De Corsair K65 RGB Mini is een briljant apparaat, het is een klein toetsenbord dat veel kracht heeft - met functies zoals een 8.000Hz polling rate, 20 lagen RGB-verlichting en meer. Hoewel het geen verwisselbare schakelaars heeft zoals de Corsair K70 Pro Mini wireless(die momenteel ook afgeprijsd is), is het nog steeds een geweldig uitziend toetsenbord en een plezier om op te gamen.

Natuurlijk zijn 60% toetsenborden niet voor iedereen. Als je een numpad nodig hebt voor je werk of alle toetsen die een volledig toetsenbord biedt, is dit misschien niets voor jou. Maar als je weinig ruimte hebt of gewoon van compacte randapparatuur houdt, dan is de K65 RGB Mini een geweldige aankoop.

We vonden weinig fouten met dit toetsenbord toen we het reviewden en voor deze prijs is het veel aantrekkelijker.

Geschreven door Adrian Willings.