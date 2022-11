Ons favoriete gaming toetsenbord, de Logitech G915 TKL, is nu $70/£95 goedkoper dan normaal.

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Als je op zoek bent naar een compact gaming toetsenbord dat comfortabel is om op te typen, er goed uitziet en uren en uren batterijduur biedt, kijk dan niet verder dan deze deal.

De Logitech G915 TKL is al lang een van onze favoriete toetsenborden dankzij het lage profiel, de stille toetsschakelaars, het mooie ontwerp en meer. Het is echter meestal vrij duur. Niet meer dankzij deze Black Friday-deal, waarbij het toetsenbord zowel in de VS als in het VK is afgeprijsd.

Logitech G915 TKL - bespaar $70 nu $159,99 De G915 TKL is verkrijgbaar met clicky, lineaire of tactiele schakelaars en je kunt korting krijgen op het witte of zwarte model. Een perfecte aankoop dus. Aanbieding bekijken

De Logitech G915 TKL is een fantastisch tenkeyless gaming toetsenbord dat gemakkelijk op het oog is, prachtig gemaakt en ontworpen om compact te zijn zonder compromissen. Het kan maar liefst 135 dagen meegaan voordat het moet worden opgeladen als je de RGB niet aanzet, wat vrij krankzinnig is.

Andere hoogtepunten zijn Lightspeed draadloze of Bluetooth connectiviteit, Lightsync RGB verlichting, een geborsteld aluminium behuizing en speciale media toetsen.

Het is veruit een van onze favoriete toetsenborden en voor deze prijs mag je hem niet missen.

Als je een fan bent van Logitech apparaten, dan hebben we een aantal andere geweldige deals op Logitech gaming gadgets gevonden die de moeite waard zijn om te bekijken.

Geschreven door Adrian Willings.