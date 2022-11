Verbeter de kwaliteit van je streamproductie met deze GoXLR Mini-deal

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De TC Helicon GoXLR Mini is een uitstekend apparaat voor streamers en content creators. Het is een uitstekende audio-interface en voorversterker voor XLR-microfoons, maar ook een mixer waarmee je meerdere audiobronnen kunt combineren en bedienen tot één uitzendmix voor je Twitch- of YouTube-stream.

Nu is het mooi afgeprijsd voor Black Friday, waardoor het nog aantrekkelijker wordt.

De GoXLR Mini is een van onze favoriete apparaten om met een XLR-microfoon de productiekwaliteit van je stream te verbeteren. Hij is goed genoeg om zelfs gain-hongerige microfoons als de Shure SM7B van stroom te voorzien en biedt on-the-fly hardwareregelaars voor volumeregeling, muting en zelfs een piepknop.

Andere hoogtepunten zijn de softwareknoppen voor noise gate, compressor en EQ-instellingen, zodat u uw microfoon kunt afstellen op uitzendkwaliteit en tegelijkertijd vervelende achtergrondgeluiden kunt elimineren.

Met alle aangepaste instellingen en audio routing voor virtuele bronnen zoals game audio, muziek, Discord chat en meer, is de GoXLR Mini een krachtig hulpmiddel om toe te voegen aan je streaming arsenaal.

