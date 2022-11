Deze AMD Radeon RX 6600 grafische kaart is een absoluut koopje met twee gratis games inbegrepen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Grafische kaarten zijn de laatste jaren notoir duur geweest, maar dat hoeft niet zo te zijn.

Als je aan het winkelen bent om een budget gaming PC te bouwen of om je ouder wordende machine te upgraden, dan zijn er deals die de moeite waard zijn om naar te kijken deze Black Friday.

Eén zo'n deal komt in de vorm van deze MSI Gaming AMD Radeon RX 6600 GPU. Dit is een compacte grafische kaart geschikt voor het leveren van een solide ervaring bij het gamen op 1080p. Het packs 8GB van GDDR6 RAM en AMD RDNA 2 architectuur die is ontworpen om u de "ultieme 1080p gaming ervaring" zonder breken de bank.

Voor Black Friday is deze toch al betaalbare grafische kaart nu nog goedkoper.

In de VS is de MSI Gaming AMD Radeon RX 6600 nu 26% goedkoper, met 75 dollar korting op de gebruikelijke prijs, waardoor hij 209,99 dollar kost. Dat is de laagste prijs tot nu toe. Alsof dat nog niet genoeg is, kun je bij aankoop van deze grafische kaart ook nog eens twee gratis games krijgen. Je krijgt na aankoop een e-mail met een inwisselcode voor de games, zeker een bonus traktatie.

Er zijn ook andere aanbiedingen. Dezelfde grafische kaart is verlaagd naar 249,99 pond, de laagste prijs tot nu toe.

