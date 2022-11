De Corsair K70 PRO Mini Wireless heeft nu zijn laagste prijs tot nu toe

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Het witte model van de kleine maar geweldige Corsair K70 Pro Mini wireless is nu beschikbaar voor de laagste prijs tot nu toe met 33% korting op het gebruikelijke prijskaartje.

Dit is een compact toetsenbord dat we hebben geprobeerd en grondig vonden. Het is een 60% toetsenbord met geweldige functies, waaronder verwisselbare toetsschakelaars, een duurzaam aluminium frame, PBT double-shot keycaps en een chic wit ontwerp.

Het toetsenbord kost normaal $ 179,99, maar met de Black Friday-aanbiedingen van dit moment is het slechts $ 119,99, wat $ 60 minder is dan normaal.

Het is vermeldenswaard dat er verschillende versies beschikbaar zijn met verschillende schakelaaropties waaruit je kunt kiezen: Cherry MX Blue clicky, Cherry MX Speed switches of Cherry MX Brown tactile. Er zijn die met aanbiedingen, hoewel je nog steeds het Cherry MX Red Linear model kunt kopen, maar dat is niet zo goedkoop. De Cherry MX Speed optie is waarschijnlijk de beste optie voor gamers, waarbij de Blue en Brown het beste zijn voor typisten.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

squirrel_widget_12861975

Helaas zijn er nog geen actuele kortingen op hetzelfde toetsenbord in het Verenigd Koninkrijk, maar er zijn wel enkele andere aanbiedingen van Corsair die de moeite waard zijn om te bekijken.

Corsair iCUE 4000X RGB - bespaar tot 30%. Corsair's reeks van 4000 PC cases bieden geweldige airflow en bouwmogelijkheden. Deze hebben veel ruimte en deze komt ook met RGB fans. Hij is afgeprijsd voor Black Friday, met mooie besparingen die hem nog betaalbaarder maken. Aanbieding bekijken

Corsair HS80 RGB draadloos - bespaar $50, nu $99,99 Dit is een van de beste Corsair headsets die we hebben mogen proberen. Hij is comfortabel, klinkt geweldig en heeft ook een goede microfoon. Nu is hij ook nog afgeprijsd voor Black Friday. Aanbieding bekijken

Geschreven door Adrian Willings.