Elgato's Stream Deck MK.2 is nu aan zijn laagste prijs ooit

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Het Elgato Stream Deck is een geweldige kit voor het bedienen van je stream, je smart home-apparaten, het creëren van verschillende acties die je on the fly kunt uitvoeren en meer.

Het is een briljante aanvulling op je speelruimte en als je je stream professioneler wilt maken of jezelf gewoon efficiënter wilt maken op het gebied van productiviteit, dan is dit een geweldige kit om te kopen. Het is een van die producten waarvan je niet wist dat je ze nodig had totdat je er een koopt en het je leven verbetert.

De Elgato Stream Deck MK.2 is momenteel beschikbaar voor de laagste prijs ooit op Amazon, dat is $ 30 korting waardoor het $ 119,99 is.

Dit Stream Deck bevat 15 verschillende toetsen die niet alleen programmeerbaar zijn met macro's en aangepaste acties, maar u kunt ook uw eigen pictogrammen en gifs toevoegen zodat u in één oogopslag kunt zien wat wat doet.

Het Stream Deck blinkt echt uit met multi-acties, waarbij u slechts op één toets hoeft te drukken om allerlei dingen tegelijk te laten gebeuren, zoals het inschakelen van lichten, het starten van programma's, het automatisch aanpassen van het volume en nog veel meer.

Dit is een geweldige tool met een verscheidenheid aan gebruiksmogelijkheden en eindeloze programmeerbaarheid. Hoewel er slechts 15 knoppen zijn, kunt u ook mappen en mappen binnen mappen maken met nog meer bedieningselementen. De mogelijkheden zijn dus verleidelijk en voor deze prijs is het zeker de moeite waard.

Geschreven door Adrian Willings.