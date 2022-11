De geweldige HyperX Quadcast S is momenteel een koopje.

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Een van de beste USB-microfoons die we hebben gebruikt heeft momenteel een behoorlijke korting tijdens de Black Friday sales.

De HyperX QuadCast S is een fantastisch uitziende USB-microfoon die vol zit met functies zoals een ingebouwde popfilter, shock mount en RGB-verlichting. Hij ziet er dus geweldig uit tijdens het streamen, maar vangt ook geweldige kwaliteit op zonder de bank te breken.

Deze prachtige microfoon is nu verkrijgbaar voor veel minder dan normaal dankzij Black Friday kortingen.

HyperX QuadCast S - bespaar $30 - nu $129,99 Hoewel niet zo goedkoop in de VS, is het nog steeds de moeite waard om te kijken en het origineel is slechts 85 dollar als een geweldig alternatief. Aanbieding bekijken

HyperX QuadCast S - save £70 In het Verenigd Koninkrijk is de QuadCast S 70 pond goedkoper dan normaal, wat hem nog aantrekkelijker maakt. Dit is de allerlaagste prijs voor deze microfoon, dus het is de moeite waard om hem nu te pakken. Aanbieding bekijken

Waarom de HyperX Quadcast S geweldig is

Net als de originele QuadCast zit de QuadCast S boordevol technische en nuttige functies, waaronder een ingebouwde antitrillingschokbeugel, een ingebouwde popfilter, een tap-to-mute sensor en meer.

Hij heeft vier polaire patronen - Stereo, Omnidirectioneel, Cardioïde, Bidirectioneel en een frequentierespons van 20Hz-20kHz met een 48kHz/16-bit sample rate. Dit alles betekent dat hij geweldige audio kan vastleggen en pops, knallen en vervelende achtergrondgeluiden met gemak kan elimineren.

De belangrijkste focus van de QuadCast S is echter stijl, met de toevoeging van dynamische RGB-verlichtingseffecten om stijl en snazz toe te voegen aan uw streaming inspanningen.

De QuadCast S kan worden gemonteerd op de meeste boom-armen dankzij ondersteuning voor zowel 3/8-inch en 5/8-inch schroefdraad. Dit betekent dat u hem in de lucht kunt hangen, dicht bij uw mond en in het zicht van uw camera. Ideaal als u zich wilt onderscheiden van de massa tijdens het streamen. QuadCast S is aanpasbaar via HyperX's NGENUITY software, waardoor je de RGB kunt aanpassen aan je persoonlijke smaak.

Nu kun je er goed uitzien en ook geweldig klinken.

Geschreven door Adrian Willings.