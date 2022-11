Logitechs StreamCam is een koopje tijdens de Black Friday-uitverkoop

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De Logitech StreamCam is met gemak een van onze favoriete webcams van de afgelopen jaren.

Hij is capabel, goed gebouwd en ziet er nog goed uit ook. Dit is een hoogwaardige webcam die gericht is op moderne videomakers die willen streamen op YouTube, Facebook, Twitch, Instagram en meer. Maar hij is net zo goed geschikt voor Microsoft Teams, Zoom en andere videogesprekken.

Nu is de StreamCam aanzienlijk betaalbaarder dan normaal dankzij de Black Friday kortingen. In de VS is de StreamCam nu slechts 96 dollar tijdens de Black Friday-verkoop. Ondertussen kun je hem in het Verenigd Koninkrijk pakken voor 74,99 pond, wat 64 pond minder is dan normaal.

De StreamCam is een 1080p/60 FPS capabele webcam die is ontworpen om u er geweldig uit te laten zien tijdens gesprekken. Hij heeft een handig bevestigingssysteem voor bovenop uw monitor, maar kan ook op een statief worden gemonteerd.

De StreamCam is een van onze top webcam aanbevelingen en het is nog meer de moeite waard om te kijken met een korting als deze.

StreamCam kan ook worden gebruikt om zowel landschap en portret-stijl video vast te leggen, waardoor het ideaal is voor het opnemen van beelden voor sociale media en verhalen voor Instagram en Facebook.

Het belooft heldere 1080p video-opnames met AI-enabled facial tracking die slimme focus en accurate belichting mogelijk maakt tijdens opnames.

De StreamCam werkt ook met Logitech Capture-software waarmee u rechtstreeks kunt streamen naar uw favoriete sociale platform en dingen kunt doen zoals het koppelen van opnames van twee webcams tegelijk, het toevoegen van live tekst overlays, filters en meer.

Zoals je zou verwachten ondersteunt StreamCam ook XSplit en Open Broadcaster Software (OBS), zodat je het met gemak in je huidige streaming setup kunt inlussen. Dus pak het nu om uw video-inspanningen te upgraden.

Geschreven door Adrian Willings.